Covid-19. Mais 3384 infetados, 73 mortes e 2385 recuperados

O boletim deste domingo da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 73 óbitos e 3384 novos casos de covid-19 em Portugal.

O número de mortes é idêntico ao reportado na véspera e a taxa de letalidade situa-se nos 1,67%. Os casos ativos de infeção pelo SARS-CoV-2 sobe para 77.601, o que representa um aumento de 1,21%, com mais 926 em relação a sábado.

O documento assinala ainda mais 2385 recuperados, mais 186 hospitalizados e as Unidades de Cuidados Intensivos têm mais oito camas ocupadas nas últimas 24 horas. Existem atualmente 3044 doentes com covid-19 internados e 500 nas UCI.

Número de internamentos é o segundo mais elevado de sempre

O número de novos internamentos (186) é o segundo mais elevado desde o início da pandemia em Portugal, em março, apenas inferior aos 316 hospitalizados com covid-19 verificados no dia 2 de abril.

Em termos globais, desde o primeiro caso no nosso país, a DGS contabilizou 427.254 casos de infeção, 7118 óbitos e 342.535 doentes recuperados.

As autoridades de saúde seguem atualmente 94.394 contactos sob vigilância, mais 2502 do que na véspera.

Lisboa e Vale do Tejo é a região mais afetada mas novos casos recuam

A região de Lisboa e Vale do Tejo volta a ser, pelo segundo dia consecutivo, a mais afetada, representando 36,4% dos novos casos identificados em todo o país nas últimas 24 horas e há ainda a registar 36 mortes. O número de novas infeções, no entanto, recuou: este domingo foram contabilizados mais 1232 contágios em LVT, número inferior ao de sábado, quando foram reportados 1418.

O boletim da DGS dá conta de mais 1218 casos e 17 mortes no Norte, enquanto o Centro é a terceira região mais afetada com um crescimento de 605 novas infeções e 10 óbitos somados nas últimas 24 horas. Seguem-se o Alentejo com mais 155 casos de covid-19 e nove mortes, e o Algarve com mais 133 contágios identificados e uma vítima mortal.

Fora do território continental, os Açores apresentam mais 16 novos casos e na Madeira outras 25 pessoas testaram positivo para a covid-19.