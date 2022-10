O Expresso em Wuhan. Quando a tragédia se torna epopeia

Um grupo de miúdos de escola segue um guia até uma sala com o nome Vida e Morte nos Cuidados Intensivos. Nela vê-se uma cama de hospital autêntica, mas tudo o que acontece em redor dela está em holograma. As crianças, de cerca de 10 anos, observam médicos a tratar um doente invisível em estado crítico.

À medida que o ritmo da música acelera, começam a levantar-se mãos no ar. No momento seguinte, o tom da melodia muda. Deixa de haver batida. As pessoas à volta da cama vão baixando as mãos. Ying Lijuen vê as crianças a avançar, em silêncio. “Sim, é mesmo assim”, confirma ao Expresso esta mulher na casa dos 50. Os olhos enchem-se-lhe de lágrimas. “Tive familiares a trabalhar na linha da frente. Preocupámo-nos com eles. A única coisa que podíamos fazer era cuidar uns dos outros em casa, foi o nosso contributo para a batalha contra a epidemia.”