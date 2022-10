Covid-19. Mais 3241 infetados, 73 mortes e 1482 recuperados em Portugal

O boletim deste sábado da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 3241 novos casos de covid-19 e 73 óbitos em Portugal nas últimas 24 horas. O número de novos casos é o mais baixo desde terça-feira, quando foram reportados 3336 contágios.

O documento assinala ainda mais 1482 doentes recuperados, o que faz ascender o número total para 340.150.

Portugal tem agora 76.675 casos ativos, mais 1.686 do que nesta sexta-feira.

Há agora mais 52 pessoas internadas nos hospitais portugueses, que têm agora 2858 camas ocupadas. Nas Unidades de Cuidados Intensivos deram entrada mais 9 doentes com covid-19, elevando o total para 492.

Desde o início da pandemia no país, em março, já se registaram 423.870 casos de infeção e 7045 mortes.

Existem nesta altura 423.870 contactos a serem seguidos e vigiados pelas autoridades de saúde, com mais 365 nas últimas 24 horas.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos nas últimas 24 horas

Quanto ao número de casos por região, Lisboa e Vale do Tejo apresenta mais 1418 novos casos de covid-19, o que representa 43,62% do número total de contágios identificados em Portugal nas últimas 24 horas. O Norte regista mais 1104 casos, o Centro tem agora mais 447, seguido pelo Algarve com 118, o Alentejo com 97, a Madeira com 29 e os Açores com 28.

Há mais 28 óbitos em Lisboa e Vale do Tejo, 22 no Norte, 14 no Centro e 9 no Alentejo.

Numa análise global ao número de infeções por região, desde o início da pandemia, a situação é a seguinte: 213.813 no Norte, 137.288 em Lisboa e Vale do Tejo, 49.642 no Centro, 11.528 no Alentejo, 8015 no Algarve, 1913 nos Açores e 1671 na Madeira.