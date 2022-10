Durão Barroso ao Expresso: “Infelizmente, vai haver mais pandemias”

A pandemia extravasa o domínio da soberania nacional e organizações como a Gavi e a Covax têm uma intervenção ténue na regulação. Quem vai fazer chegar as vacinas aos cidadãos e escolher quem se imuniza em primeiro lugar são os Governos dos países que a recebem. “O sucesso desta operação está muito condicionado pela forma como os países distribuírem as vacinas”, diz Durão Barroso.

Vivemos numa época de desinformação ativa e de teorias da conspiração com meios poderosos de propagação como as redes sociais. Como vai a Gavi contribuir para diminuir a resistência às vacinas?

Apesar de tudo, prefiro isso ao tempo em que não havia liberdade. Sou de uma geração em que não se podia publicar nada no nosso país que não fosse autorizado pela censura. Eu tinha 18 anos no 25 de Abril e lembro-me bem. Quando as pessoas criticam o que se passa nas redes sociais, que tem aspetos extremamente desagradáveis e alguns perigosos, a alternativa é pior: não haver liberdade nem meios de expressão. Se acreditamos na democracia e na liberdade, e eu acredito, temos de ganhar o combate das ideias. Temos de ir ao combate, explicar os nossos argumentos e ganhar. Deve haver regulação, é legítimo que as nossas sociedades se organizem para evitar que se manipulem as sociedades através da desinformação. Mas isso deve ser feito com grande cuidado porque o valor essencial é a liberdade. A hesitação em relação às vacinas cresce nas sociedades avançadas baseada em teorias da conspiração. Temos de contrapor factos como, por exemplo, os países africanos onde se aplicou a vacina e se baixou drasticamente a mortalidade infantil comparados com aqueles onde não é feita a vacinação e há situações trágicas do ponto de vista humanitário. Há uma correlação claríssima entre o esclarecimento da população e os resultados em termos de saúde pública. Temos de ganhar esse debate sem suprimir as liberdades. É verdade que, em geral, em relação aos populismos e às xenofobias os meios políticos ditos tradicionais têm estado demasiado na defensiva e não têm sido capazes de reagir com agilidade, inteligência e energia no palco mediático. Têm de rever a sua atuação e ganhar o debate. Acredito que a maior parte das pessoas é sensata.