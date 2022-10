Covid-19. Nova estirpe do vírus poderá existir nos EUA desde outubro

Analisaram-se mais de dois milhões de amostras de SARS-Cov-2 do vírus e concluiu-se que a nova estirpe do vírus poderá já existir nos Estados Unidos desde outubro.

Nas análises feitas através da sequenciação do genoma do vírus foram encontradas grande parte das mutações da variante B117, encontrada primeiramente no Reino Unido e que se acredita ter surgido em África do Sul.

Apesar de os resultados finais da investigação ainda estarem por divulgar, dentro de dias os cientistas acreditam que farão espoletar novas questões sobre a origem desta estirpe. Entre elas, uma possibilidade: a nova variante, já encontrada em, pelo menos, 17 países, poderá ter origem nos Estados Unidos.

"Provavelmente ela já cá andaria em níveis baixos há algum tempo, mas não é notada enquando não e procurada", disse ao jornal britânico "The Guardian" Eric Topol, diretor do Scripps Research Translational Institute in La Jolla, na Califórnia, que apesar de não estar envolvido neste estudo, lidera a equipa que identificou pela primeira vez a nova estirpe nos Estados Unidos, esta quarta-feira.

Na Califórnia tem aumentado a prevalência das mutações características da estirpe

Os cientistas da empresa de testes de ADN Helix, sediada na Califórnia, têm acompanhado através da sequenciação do vírus, as mutações que dão origem a novas estirpes. Divulgam agora que nas amostras de início de outubro, 0,25% dos testes positivos exibiram um padrão que as aproxima das da nova variante detetada no Reino Unido. Desde outubro que a prevalência desse padrão tem aumentado, chegando a cerca de 0,5% das amostras da semana passada. Em Massachusetts, embora nenhum caso da variante B117 tenha sido ainda anunciado, é onde a prevalência atual é maior, 1,85%.

A equipa alerta, porém, que só com a sequenciação completa do genoma do vírus vai ser possível confirmar tratar-se exatamente da mesma variante, a que foi anunciada pelo secretariado de saúde britânico no passado dia 14 de dezembro. Com uma maior capacidade de transmissão, resulta de mutações na proteína Spike do vírus, a que se "agarra" às células humanas para nelas entrar. Cientistas britânicos acreditam que já exista no Reino Unido desde setembro.