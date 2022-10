Covid-19. Mais 6951 infetados, 66 mortes e 4392 recuperados em Portugal

Portugal regista esta sexta-feira mais 6951 infeções, 66 mortes e 4392 recuperações. As boas notícias são no número de internamentos, que volta a descer pelo quarto dia consecutivo: menos 34 doentes internados nos hospitais portugueses, que têm agora 2806 camas ocupadas. Há mais uma pessoa internada em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI): no total são 483 os doentes nestas unidades hospitalares.

A pandemia entra no novo ano com os seguintes números totais: 420.629 casos confirmados, 338.668 recuperados, 74.989 casos ativos, 6972 óbitos e 91.527 contactos em vigilância.

As vítimas mortais foram registadas em todas as regiões do país, exceto no arquipélago dos Açores: 28 mortes no Norte, 23 em Lisboa e Vale do Tejo, 10 no Centro, 3 no Alentejo, uma no Algarve, e uma na Madeira. O total de óbitos por região, desde que a pandemia teve início no nosso país, são: Norte, 3222; Lisboa e Vale do Tejo, 2516; Centro, 1006; Alentejo, 221; Algarve, 72; Açores, 22 e Madeira, 14.

Pandemia agrava-se na região Centro: mais 1474 infeções em 24 horas

Quanto ao número de casos por região, o Norte (2745 casos, 39,55% do total do território nacional) voltou a ultrapassar a região de Lisboa e Vale do Tejo (2131, 30,70%), ao contrário do que aconteceu na véspera. No último dia do ano, e pela primeira vez em quase três meses, LVT foi a região com mais infeções em 24 horas, somando 2801 infetados, contra os 2588 no Norte.

A região Centro registou mais 1474 novas infeções (21,24%) em 24 horas, atingindo, pelo terceiro dia consecutivo, um recorde de casos diários: acima dos 1415 de quinta-feira e dos 1063 de quarta-feira. Hoje foi um dia negro para a região Centro, que superou também as 1000 mortes por covid-19. O Alentejo teve mais 308 casos (4,44%), o Algarve 199 (2,87%), os Açores 53 (0,76%) e a Madeira 41 (0,45%).

Numa análise global ao número de infeções por região, desde o início da pandemia, a situação é a seguinte: 212.709 no Norte, 135.870 em Lisboa e Vale do Tejo, 49.195 no Centro, 11.431 no Alentejo, 7897 no Algarve, 1885 nos Açores e 1642 na Madeira.