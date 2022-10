Covid-19. Idosa morre em lar da Misericórdia de Évora com surto ativo

Uma idosa de 88 anos morreu no Lar Nossa Senhora da Visitação, da Misericórdia de Évora, onde foi detetado um surto de covid-19, que já infetou 13 utentes e quatro trabalhadores, revelou esta sexta-feira o provedor.

A mulher, infetada com o coronavírus SARS-CoV-2, morreu ao final do dia de quinta-feira, estando as causas do óbito “ainda em averiguação”, informou a Santa Casa da Misericórdia, em comunicado.

“A morte ainda está a ser averiguada porque a senhora tinha outras patologias e a certidão de óbito não refere morte por covid”, disse à agência Lusa o provedor, Francisco Lopes Figueira.

O surto, confirmado na terça-feira, teve “origem num trabalhador infetado no exterior, diagnosticado em testagem regular da instituição, alguns dias antes”, indicou a Santa Casa da Misericórdia de Évora (SCME).

“ Aguardamos a todo o momento essa evacuação ”

Até ao momento, 13 dos 24 utentes e quatro dos 19 trabalhadores já foram infetados, referiu à Lusa o provedor, que revelou que o lar vai ser evacuado: “Aguardamos a todo o momento essa evacuação”.

No comunicado desta sexta-feira, a SCME indicou que tem sido realizado trabalho em colaboração com a Autoridade Local de Saúde, a Proteção Civil Municipal e a Segurança Social, e aludiu à evacuação do lar, que já foi aprovada e que é necessária “antes que a situação se encontre descontrolada”.

“Com o crescimento da pandemia” no concelho de Évora “e o consequente aumento de solicitações, continuamos a exigir das autoridades os apoios adequados para uma situação desta gravidade”, alertou também a instituição.

Na quinta-feira, em declarações à Lusa, Francisco Lopes Figueira já tinha defendido a evacuação da estrutura residencial para pessoas idosas, uma vez que o imóvel “não tem condições para fazer separação” dos utentes.