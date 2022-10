Covid-19 no 🌏: Quase dois milhões de mortes no mundo; França detetou primeiro caso da nova estirpe e Londres reativou hospital de campanha

Nas √ļltimas 24 horas registaram-se 13.629 novas mortes e 728.621 novos casos no mundo. Os pa√≠ses registaram mais movas mortes nos seus √ļltimos balan√ßos foram os EUA, com 3.426 novas mortes, o Brasil (1.074) e o Reino Unido (964).

Os EUA s√£o o pa√≠s mais afetado pela pandemia, seguido do Brasil, da √ćndia, do M√©xico e de It√°lia.

Entre os países mais duramente afetados, a Bélgica é o que regista mais mortes em proporção da sua população, com 168 mortes em cada 100.000 habitantes, seguida da Eslovénia (130), da Bósnia (123), de Itália (123) e da Macedónia do Norte (120).

A Europa totaliza esta sexta-feira, dia 1 de janeiro, 574.012 mortes em mais de 26 milh√Ķes de casos.

Desde que a China detetou o primeiro caso de um v√≠rus novo, desconhecido e bastante transmiss√≠vel, em dezembro de 2019, a pandemia de covid-19 provocou mais de um milh√£o e 800 mil mortos no mundo resultantes de mais de 83,4 milh√Ķes de casos de infe√ß√£o em todo o mundo. As contas, em jeito de balan√ßo, s√£o da ag√™ncia de not√≠cias France-Presse (AFP). Quase 53 milh√Ķes de pessoas s√£o consideradas curadas da doen√ßa.

O balan√ßo √© feito com base nos dados comunicados diariamente pelas autoridades sanit√°rias de casa pa√≠s, excluindo as revis√Ķes posteriores das entidades respons√°veis pelas estat√≠sticas em pa√≠ses como a R√ļssia, Espanha e Reino Unido.

O n√ļmero de casos diagnosticados reflete apenas uma fra√ß√£o do total de infe√ß√Ķes, sendo que uma parte dos casos √© menos importante ou refere-se a situa√ß√Ķes assintom√°ticas. H√° ainda a acrescentar o aumento generalizado da realiza√ß√£o de testes, desde o come√ßo da pandemia.

França

O Minist√©rio da Sa√ļde franc√™s indicou no final do √ļltimo dia de 2020 que foi identificado o primeiro caso em Fran√ßa de uma pessoa infetada com a estirpe de coronav√≠rus detetada inicialmente na √Āfrica do Sul, uma variante que se suspeita ser mais contagiosa.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, no seu discurso de Ano Novo, avisou não tolerar que a campanha de vacinação contra a covid-19 se torne "injustificadamente lenta", mas garantiu que ninguém "brincará com a segurança".

Em 24 horas (n√ļmeros relativos a quinta-feira), o pa√≠s conta com 19.927 novos casos de infe√ß√Ķes por coronav√≠rus e 251 mortes. O n√ļmero √© inferior comparado ao de quarta-feira, quando tinha havido uma subida acentuada, com 26.457 casos, depois dos 11.395 do dia anterior. O n√ļmero √© acompanhado de uma diminui√ß√£o de 153 pessoas hospitalizadas em rela√ß√£o a quarta-feira e de menos 27 pessoas em unidades de cuidados intensivos.

Alemanha

O Instituto Robert Koch (RKI) de virologia registou 22.924 novos cont√°gios de SARS-CoV-19 e 553 mortes por covid-19 na Alemanha nas √ļltimas 24 horas, anunciou a institui√ß√£o.

O instituto alerta, no entanto, que os n√ļmeros s√£o de dif√≠cil interpreta√ß√£o porque n√£o se ter√£o realizado tantos testes devido √† passagem de ano e √© poss√≠vel que nem todos os gabinetes de sa√ļde tenham reportado os seus √ļltimos dados.

A incidência semanal é de 141,9 contágios por 100.000 habitantes, segundo o RKI. A incidência semanal máxima registou-se em 22 de dezembro, com 197,6 contágios por 100.000 habitantes. As autoridades consideram que a incidência semanal atinge un nível crítico quando se alcançam 50 contágios por 100.000 habitantes.

Desde o início da pandemia, o RKI reportou 1.742.661 contágios confirmados e 33.624 mortes relacionadas com a covid-19, estimando-se que 1.350.800 pessoas tenham recuperado da doença.

Reino Unido

O Reino Unido registou 964 mortes de covid-19 nas √ļltimas 24 horas e 55.892 infe√ß√Ķes, divulgou hoje o Minist√©rio da Sa√ļde brit√Ęnico, que decretou a reativa√ß√£o de um hospital de campanha em Londres.

O crescente afluxo de pacientes com a doen√ßa aos hospitais levou o Servi√ßo de Sa√ļde brit√Ęnico (NHS) a anunciar a reativa√ß√£o do hospital de campanha gigante criado num centro de exposi√ß√Ķes em Londres no in√≠cio de abril, durante a primeira vaga da pandemia.

Fará agora sentido reativá-lo porque "os hospitais de Londres estão sob pressão significativa devido às altas taxas de infeção por coronavírus", justificou um porta-voz do NHS.

Construído com o apoio do Exército, tinha capacidade inicial de até 4.000 camas, o equivalente a dez hospitais convencionais, mas serviu relativamente pouco, em parte devido à falta de profissionais disponíveis.

Desde hoje que cerca de 80% da população em Inglaterra está em confinamento para tentar travar a rápida propagação do vírus, agravada por uma estirpe do SARS-Cov-2 considerada mais infecciosa.

EUA

Os Estados Unidos s√£o o pa√≠s com mais mortos e tamb√©m com mais casos de infe√ß√£o confirmados. Registaram 3426 mortos e 227.796 infetados com o novo coronav√≠rus nas √ļltimas 24 horas, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido pela pandemia no pa√≠s que contabiliza agora quase 20 milh√Ķes de casos e 341.845 √≥bitos por covid-19 desde o in√≠cio da pandemia, um n√ļmero que excede de longe as previs√Ķes iniciais da Casa Branca.

J√° o Instituto de M√©tricas e Avalia√ß√£o da Sa√ļde da Universidade de Washington estimou que at√© √† altura em que Trump deixar a Casa Branca, a 20 de janeiro, 420 mil pessoas ter√£o morrido, com o n√ļmero a subir para 560 mil a 1 de abril.

Uma re-analise de mais de dois mil testes no pa√≠s concluiu que algumas das muta√ß√Ķes da nova variante do SARS-Cov-2, encontrada no Reino Unido, j√° existiam em amostras do v√≠rus de outubro. Cientistas acreditam que a nova estirpe poder√° existir nos Estados Unidos desde ent√£o.

Brasil

De acordo com os n√ļmeros atualizados na quinta-feira pelo Minist√©rio da Sa√ļde brasileiro, o Brasil registou 56.773 novos casos de infe√ß√£o confirmada por covid-19 nas √ļltimas 24 horas e 1074 √≥bitos, elevando os totais desde o in√≠cio da pandemia para 7.675.973 casos confirmados, 194.949 √≥bitos e 6.747.065 recuperados da doen√ßa. S√£o Paulo √© o estado que regista o maior n√ļmero de infe√ß√Ķes at√© ao momento (1.462.297 casos), seguindo-se na lista Minas Gerais (542.909 casos) e Bahia (493.400 casos).

O Governo local anunciou recentemente um plano de vacinação que prevê que os brasileiros serão imunizados num período total de 16 meses com um processo de cinco fases. O plano, porém, ainda não tem data para começar.

O pa√≠s aguarda os resultados da vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford para come√ßar a vacina√ß√£o porque comprou 100 milh√Ķes de doses deste imunizante antecipadamente.

China

A China registou 19 infetados com o novo coronav√≠rus nas √ļltimas 24 horas, nove deles locais e dez importados, informaram as autoridades.

Os nove contágios locais foram detetados nas províncias de Liaoning (no nordeste e cenário de um pequeno surto desde 15 de dezembro, acrescentando mais quatro casos) e em Pequim, com mais cinco casos para somar aos 22 identificados desde sexta-feira.

Este acr√©scimo faz com que o n√ļmero total de casos ativos na China continental passe a ser 370, mas apenas nove s√£o considerados graves.

A Comiss√£o Nacional de Sa√ļde n√£o anunciou quaisquer novas mortes por covid-19, mantendo-se o n√ļmero total de √≥bitos (4634) inalterado desde meados de maio.

R√ļssia

A R√ļssia contabilizou mais 27 mil novos casos de cont√°gio pelo novo coronav√≠rus e 536 mortes nas √ļltimas 24 horas, anunciaram as autoridades do pa√≠s.

A ag√™ncia estatal de estat√≠sticas, Rosstat, comunicou que a mortalidade no pa√≠s aumentou 13,9% entre janeiro e novembro de 2020. Apesar destes n√ļmeros, as autoridades russas t√™m optado por n√£o tomar medidas mais restritivas, embora o autarca de Moscovo tenha prolongado uma semana as f√©rias escolares ap√≥s reconhecer que a capital ainda se encontra "no pico da pandemia".

O Governo do quarto pa√≠s do mundo mais afetado, a seguir aos Estados Unidos, √ćndia e Brasil, espera que a vacina√ß√£o com a vacina russa Sputnik V, que come√ßou em 15 de dezembro, reverta a tend√™ncia e estabilize a situa√ß√£o epid√©mica nos primeiros meses de 2021.

México

O M√©xico tem, nas √ļltimas 24 horas, o segundo registo mais elevado desde o in√≠cio da pandemia, com 910 mortos e 12.159 infetados.

Com estes n√ļmeros, e segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins, o pa√≠s √© o 13.¬ļ do mundo com mais pacientes registados, para al√©m de continuar na lista como o quarto pa√≠s do mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, do Brasil e da √ćndia.