Covid-19. Surto em lar de Miranda do Douro com 76 casos ativos

Um surto de infeções com o novo coronavírus atingiu 60 dos 74 utentes e 16 dos 42 funcionários do Lar de Misericórdia de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, disse esta quinta-feira à Lusa a provedora da instituição.

"Foram testadas 130 pessoas entre os utentes e funcionários. Deste total, 60 são utentes a que se juntam mais 16 funcionários". Trata-se um surto relativamente grave, embora os utentes não apresentem sintomas, até data", afirmou Jacinta Fernandes.

Segundo a provedora, todos espaços do Lar foram já sujeitos a um processo de desinfeção levado a cabo por uma empresa especializada, e foi de imediato acionado o Plano de Contingência da instituição.

Todos os utentes e funcionários serão testados novamente no início da próxima semana, disse.