Covid-19. Vacinação dos profissionais do privado começa a 16 de janeiro

Depois da denúncia sobre a falta de qualquer informação para a vacinação pandémica dos profissionais de saúde do sector privado, o Ministério da Saúde contactou a Associação Portuguesa de Hospitais Privados (APHP) para preparar a imunização.

A equipa ministerial vai reunir-se com a task force para definir os critérios a aplicar e depois dar essas indicações ao setor privado. No total, serão 15 mil os profissionais a vacinar.

De acordo com as informações obtidas pelo Expresso, os funcionários de saúde privados e do INEM vão começar a ser vacinados a partir de 16 de Janeiro.

Em nota, a APHP explica que recebeu esta semana "os primeiros contactos do Ministério da Saúde para definir a forma como vai decorrer a vacinação contra a covid-19 dos profissionais de saúde que trabalham no sector privado. A inclusão destas cerca de 15 mil pessoas — que asseguram o tratamento e a assistência a mais de 4 milhões de doentes por ano — no nível de prioridade também atribuído aos profissionais do sector público afigura-se como decisiva no esforço nacional conjunto para conter e, mais à frente, vencer o vírus que interrompeu subitamente o nosso modo de vida”.

É ainda sublinhado que “durante estes 10 meses, os profissionais de saúde têm assumido plenamente a dever de assegurar o tratamento de todos os doentes em todas as circunstâncias, assumindo, naturalmente, todos os riscos que, deste modo, também afetam as respetivas famílias”.

Os elementos do INEM estavam insatisfeitos por não terem sido incluídos na lista dos profissionais de saúde prioritários a vacinar, o que agora fica resolvido. Já tinha sido mesmo feito um protesto à Ordem dos Enfermeiros e à comissão de trabalhadores do INEM.

Por outro lado, fora do plano de vacinação prioritário para profissionais de saúde, apurou o Expresso, vão ficar os alunos de enfermagem que estão nos hospitais e nos centros de saúde.

De acordo com a comissão responsável pelo plano de vacinação, ests estudantes ficam incluídos nos chamados grupos de pessoas 'normais'.

Esta situação está a deixar a Ordem dos Enfermeiros insatisfeita, por considerar que os estudantes colocados naquelas instalações deveriam estar entre os prioritários a vacinar.