Covid-19 no 🌏: incidência mantém-se em subida em Espanha, contágios aumentam em Itália, Reino Unido regista mais de 50 mil novas infeções

A pandemia de covid-19 já originou pelo menos 1.791.033 mortos e 81.933.390 pessoas infetadas em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência France-Presse (AFP) com base em dados oficialmente divulgados, mas que reflete apenas uma fração do total de contágios. Até à data, recuperaram da doença 51.570.000 de pessoas.

Nas √ļltimas 24 horas lamenta-se a morte de 14.973 pessoas v√≠timas de covid-19 em todo o mundo, e registaram-se 752.217 novos casos. Os pa√≠ses que registaram o maior n√ļmero de mortes nas √ļltimas 24 horas foram os Estados Unidos, Alemanha e Brasil.

A seguir aos Estados Unidos, os pa√≠ses mais atingidos pela pandemia s√£o o Brasil (192.681 √≥bitos e 7.563.551 casos), a √ćndia (148.439 v√≠timas mortais e 10.24.852 cont√°gios), o M√©xico (123.845 mortes e 1.401.529 infe√ß√Ķes) e It√°lia com (73.029 mortos e 2.067.487 de casos).

Outros pa√≠ses duramente afetados - em propor√ß√£o do n√ļmero de habitantes - s√£o a B√©lgica, com 167 mortos por cada 100 mil habitantes, seguida da Eslov√©nia (127) e da B√≥snia (123).

Irlanda

A Irlanda vai regressar ao confinamento total √†s 00:00 de quinta-feira, e por um per√≠odo de pelo menos um m√™s, devido ao aumento exponencial de infe√ß√Ķes por covid-19, anunciou hoje o primeiro-ministro, Miche√°l Martin.

A partir das 00h00 de quinta-feira, os irlandeses "devem ficar em casa", s√≥ saindo para irem trabalhar, irem √† escola ou por "outras raz√Ķes essenciais". "Devemos regressar a um confinamento total, a grande escala, por um per√≠odo de pelo menos um m√™s", disse o chefe do Governo irland√™s, numa declara√ß√£o transmitida pela televis√£o. Miche√°l Martin classificou a situa√ß√£o como "extremamente grave".

A Irlanda estava em confinamento parcial desde a semana passada, com cabeleireiros, restaurantes e bares encerrados. Perante o aumento de 61% dos cont√°gios numa semana, o Governo irland√™s decidiu encerrar, a partir de quinta-feira, as lojas de com√©rcio n√£o essencial e os pavilh√Ķes desportivos.

As escolas mant√™m-se abertas, mas o novo trimestre escolar come√ßar√° em 11 de janeiro, tr√™s dias mais tarde do que a data prevista. "Faremos o que for preciso para travar o v√≠rus", afirmou o primeiro-ministro, assinalando o "crescimento exponencial" das infe√ß√Ķes por covid-19, causadas por um novo coronav√≠rus, e "o aumento acentuado do n√ļmero de hospitaliza√ß√Ķes".

A suspens√£o das liga√ß√Ķes a√©reas da Irlanda com o Reino Unido, onde foi detetada uma nova estirpe do coronav√≠rus da covid-19, ser√° prolongada at√© 06 de janeiro. A Irlanda, que tem cerca de cinco milh√Ķes de habitantes, totaliza mais de 90 mil casos de infe√ß√£o, dos quais 2.226 mortes.

Espanha

Espanha registou 16.716 novas infe√ß√Ķes e 247 mortes atribu√≠das √† covid-19 nas √ļltimas 24 horas, enquanto a incid√™ncia acumulada (14 dias) de casos por cada 100.000 habitantes subiu para 265,45, mais dez pontos desde ter√ßa-feira, foi esta quarta-feira divulgado.

No total, e desde o in√≠cio da crise pand√©mica, Espanha contabiliza 1.910.218 de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronav√≠rus e 50.689 √≥bitos associados √† doen√ßa covid-19, segundo os dados disponibilizados pelo Minist√©rio da Sa√ļde espanhol.

O minist√©rio informou ainda, e com base nos dados fornecidos pelas v√°rias comunidades que comp√Ķem o pa√≠s, que atualmente 11.905 doentes com covid-19 est√£o internados nos hospitais espanh√≥is, o que representa um decr√©scimo de 127 pacientes em compara√ß√£o com o dia anterior.

Em termos percentuais, a ocupação das unidades hospitalares situa-se agora nos 9,80% contra os 9,94% verificados na terça-feira.

No caso das unidades de cuidados intensivos, os n√≠veis de ocupa√ß√£o de camas registaram um ligeiro aumento nas √ļltimas 24 horas, de 21,05% para 21,35%.

A incidência acumulada de casos em Espanha (análise que tem como base um período de 14 dias) voltou esta quarta-feira a níveis registados na semana passada, nomeadamente em 24 de dezembro, quando foram verificados 262,79 casos por cada 100.000 habitantes.

Desde o início da crise pandémica, a zona da capital espanhola, Madrid, lidera os registos de vítimas mortais, com 11.827 óbitos, seguida da Catalunha, com 8.689, Andaluzia, com 5.100, e Castela e Leão, com 5.071.

It√°lia

It√°lia reportou 16.202 novas infe√ß√Ķes pelo novo coronav√≠rus nas √ļltimas 24 horas, quase mais de 5.000 casos em compara√ß√£o com ter√ßa-feira, informou esta quarta-feira o Minist√©rio da Sa√ļde italiano, frisando, por√©m, que o pa√≠s realizou mais testes de diagn√≥stico.

Com a contabilização destes novos contágios, Itália soma, até à data, 2.083.689 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus.

A mesma fonte precisou que o n√ļmero de testes de diagn√≥stico realizados no territ√≥rio italiano nas √ļltimas 24 horas situou-se nos 169.045, um aumento significativo face aos dados disponibilizados na ter√ßa-feira (129.000).

Em termos de v√≠timas mortais, It√°lia registou 575 novos √≥bitos associados √† doen√ßa covid-19, o que eleva para 73.604 o n√ļmero total de mortes registadas no pa√≠s desde o in√≠cio da crise pand√©mica, em 21 de fevereiro.

Existem 564.395 casos positivos que est√£o atualmente ativos em It√°lia, menos 4.333 em compara√ß√£o com ter√ßa-feira, segundo o boletim do Minist√©rio da Sa√ļde italiano.

No que diz respeito aos recuperados, o país regista um total de 1.445.690, um aumento de 19.960 face ao dia anterior.

A regi√£o com o maior n√ļmero de novos casos continua a ser Veneto (norte de It√°lia), que reportou, nas √ļltimas 24 horas, 2.986 novas infe√ß√Ķes, muito acima dos 1.673 novos infetados contabilizados pela Lombardia (norte), zona que foi o foco da pandemia no territ√≥rio italiano no in√≠cio da crise sanit√°ria.

Reino Unido

O Reino Unido registou 981 mortes por coronav√≠rus nas √ļltimas 24 horas, mais do dobro que na v√©spera, e 50.023 infe√ß√Ķes, divulgou esta quarta-feira o governo brit√Ęnico, que decidiu alargar a mais regi√Ķes o n√≠vel mais alto de restri√ß√Ķes. Na ter√ßa-feira tinham sido registadas 414 mortes e um recorde di√°rio de 53.135 novas infe√ß√Ķes.

Desde o início da pandemia, foram contabilizadas 72.548 mortes de pessoas infetadas 28 dias após o diagnóstico com a doença, e são 2.432.888 os casos de pessoas contagiadas pelo novo coronavírus no Reino Unido.

O n√ļmero de infetados hospitalizados chegou a 23.771, mais 1.251 do que na v√©spera e acima dos valores registados no pico anterior da pandemia, na primavera.

O n√≠vel elevado de infe√ß√Ķes levou o ministro da Sa√ļde, Matt Hancock, a anunciar no parlamento que √© necess√°rio colocar sob confinamento mais regi√Ķes do centro, sul e norte da Inglaterra a partir de quinta-feira para conter a propaga√ß√£o do v√≠rus.

Assim, cerca de 75% da popula√ß√£o vai passar a estar no n√≠vel 4, o mais alto da escala de restri√ß√Ķes, que implica o encerramento de bares e restaurantes, salvo se estes venderem para fora, cinemas, teatros e hot√©is.

Nessas áreas, os moradores são aconselhados a ficar em casa exceto para comprar comida, trabalhar, estudar ou fazer exercício, a mesma recomendação dada durante os anteriores períodos de confinamento.

Quanto às escolas secundárias, previstas para reabrir na próxima semana, o governo decidiu adiar o regresso às aulas por uma ou duas semanas, dependendo do ano de escolaridade.

A maioria das escolas prim√°rias poder√£o funcionar normalmente na pr√≥xima semana, mas num "pequeno n√ļmero de √°reas" de Inglaterra, onde as taxas de infe√ß√£o de covid-19 s√£o mais altas, v√£o continuar temporariamente fechadas.

R√ļssia

A R√ļssia registou 26.513 novos infetados nas √ļltimas 24 horas, o valor mais baixo em quase duas semanas, al√©m de 599 mortes por covid-19, elevando o total de √≥bitos no pa√≠s a 56.426 √≥bitos.

Moscovo, o principal foco de infe√ß√£o do pa√≠s, somou 5.105 casos positivos e 72 mortos, nas √ļltimas 24 horas, evidenciando tamb√©m uma diminui√ß√£o no n√ļmero de cont√°gios e de √≥bitos, que h√° semanas se mant√©m est√°vel, oscilando entre os 72 e os 77 mortos.

De momento, as autoridades russas optaram por n√£o agravar as restri√ß√Ķes sanit√°rias j√° existentes porque confiam na campanha de vacina√ß√£o que come√ßou no dia 15 de dezembro. Mas alertaram que o regresso √† normalidade s√≥ vai ser poss√≠vel depois da vacina√ß√£o massiva da popula√ß√£o e que vai prolongar-se durante v√°rios meses.

No s√°bado, o Minist√©rio da Sa√ļde autorizou a vacina√ß√£o das pessoas com mais de 60 anos de idade, com o composto russo Sputnik-V.

Alemanha

A Alemanha registou 1129 mortos por ou com covid-19 nas √ļltimas 24 horas, ultrapassando pela primeira vez a barreira de mil √≥bitos di√°rios, a par de 24.740 novos infetados, anunciou esta quarta-feira o Instituto Robert Koch.

O n√ļmero total de cont√°gios confirmados desde o in√≠cio da pandemia aumentou na Alemanha para 1.687.185 casos, dos quais 1.302.600 s√£o pacientes recuperados, enquanto o n√ļmero de √≥bitos subiu para 32.107.

O Governo federal j√° indicou que pretende prolongar as atuais restri√ß√Ķes dr√°sticas al√©m da data inicialmente prevista, 10 de janeiro.

Tal como a maioria dos Estados da União Europeia, a Alemanha iniciou a campanha de vacinação no domingo, em hospitais geriátricos, e logo depois em 440 centros criados em todo o país.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 3223 mortos e 245.500 infetados com a doen√ßa do novo coronav√≠rus nas √ļltimas 24 horas, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins. O pa√≠s acumula 19.526.228 casos e 337.918 √≥bitos desde o in√≠cio da pandemia.

O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido pela pandemia, totalizando 37.677 mortes, seguindo-se o Texas com 27.584.

Os Estados Unidos s√£o o pa√≠s com mais mortos e tamb√©m com mais casos de infe√ß√£o confirmados. O n√ļmero provis√≥rio de mortes excede de longe as previs√Ķes iniciais da Casa Branca. O Instituto de M√©tricas e Avalia√ß√£o da Sa√ļde da Universidade de Washington estimou que at√© √† altura em que Trump deixar a Casa Branca, a 20 de janeiro, 420 mil pessoas ter√£o morrido, com o n√ļmero a subir para 560 mil a 1 de abril.

México

O M√©xico registou 990 mortos e 12.099 infetados com o novo coronav√≠rus nas √ļltimas 24 horas, totalizando agora 1.401.529 cont√°gios e 123.845 √≥bitos desde que o surto come√ßou.

O quarto pa√≠s do mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, Brasil e √ćndia, o M√©xico √© tamb√©m a 13.¬™ pa√≠s do mundo em termos de pacientes registados.

O pa√≠s tornou-se no primeiro da Am√©rica Latina a iniciar a vacina√ß√£o, na quinta-feira, administrada a tr√™s mil m√©dicos na Cidade do M√©xico e nos munic√≠pios vizinhos de Queretaro e Toluca. O Governo mexicano espera vacinar praticamente todo o pessoal de sa√ļde at√© ao final de janeiro.

O México quer imunizar o resto da população entre fevereiro de 2021 e março de 2022, gratuitamente e por fases, dependendo da idade e das doenças crónicas.

China

O pa√≠s anunciou esta quarta-feira ter identificado 24 casos de covid-19, nas √ļltimas 24 horas, entre os quais 17 oriundos do exterior e sete por cont√°gio local.

A província de Liaoning, que detetou um surto em 15 de dezembro, na cidade portuária de Dalian, somou mais cinco casos locais na terça-feira. Os outros dois casos por contágio local foram diagnosticados na província de Heilongjiang, no nordeste do país, e em Pequim. A capital chinesa detetou quinze casos, desde sexta-feira passada.

As autoridades chinesas informaram que, nas √ļltimas 24 horas, 16 pacientes receberam alta, pelo que o n√ļmero de pessoas infetadas ativas no pa√≠s se fixou em 356, incluindo seis doentes em estado grave. O pa√≠s n√£o anunciou novas mortes por covid-19, pelo que o n√ļmero permaneceu em 4.634, o mesmo desde maio passado. O pa√≠s soma 87.027 infetados desde o in√≠cio da pandemia.

√Āfrica

O continente registou mais 723 mortes nas √ļltimas 24 horas e 19.411 novos casos de infe√ß√£o, totalizando at√© √† data 64.067 √≥bitos desde o in√≠cio da pandemia, e 19.411 novos casos e 2.697.083 de casos. O n√ļmero de recuperados no √ļltimo dia foi de 17.047, para um total de 2.256.070.

A √Āfrica Austral, a zona mais afetada, soma agora 1.145.496 casos e 29.525 mortes - onde a √Āfrica do Sul √© o pa√≠s mais atingido, contabilizando hoje um total de 1.021.451 infe√ß√Ķes e de 27.568 mortes.

O Norte de √Āfrica j√° teve 917.582 casos de infe√ß√£o e 23.930 v√≠timas mortais, e a √Āfrica Oriental 319.689 infe√ß√Ķes e 5.924 mortos. Na √Āfrica Ocidental o n√ļmero total de infe√ß√Ķes √© de 240.696 e o de mortes ascende √†s 3.220, enquanto a √Āfrica Central regista 73.620 casos e 1.468 √≥bitos.

Nos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 403 óbitos e 17.371 casos, seguindo-se Moçambique (163 mortos e 18.372 casos), Cabo Verde (112 mortos e 11.752 casos), Guiné Equatorial (86 mortos e 5.264 casos), Guiné-Bissau (45 mortos e 2.446 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.014 casos).

(Em atualização)