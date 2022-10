Há 42 casos ativos de covid-19 nas prisões portuguesas. Maioria dos infetados são funcionários

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) contabilizou esta terça-feira 42 casos ativos do novo coronavírus, entre os quais 13 reclusos e 29 trabalhadores do quadro.

Segundo uma nota da DGRSP, no universo de 11.279 reclusos, há a registar ainda 502 clinicamente recuperados, enquanto o conjunto de trabalhadores que recuperou ascende a 272.

Quanto aos jovens internados em Centros Educativos não há casos ativos a assinalar. Doze dos reclusos estão assintomáticos ou apresentam sintomas ligeiros de covid-19, encontrando-se no entanto em enfermarias prisionais. Outro recluso, um cidadão estrangeiro, depois de ingressar recentemente no sistema prisional, foi transferido para uma unidade hospitalar do SNS.

A Direção-Geral abrange um universo de cerca de 20 mil pessoas.