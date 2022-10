Covid-19. Mais 3336 infetados, 74 mortes e 6112 recuperados em Portugal

Portugal superou hoje a fasquia dos 400 mil infetados por covid-19 (são 400.002 confirmados desde o início da pandemia), depois de mais 3336 novos casos de infeção confirmados. Esta terça-feira foram registadas mais 74 mortes (cujo total sobe para 6751) e 6112 recuperados (o quarto melhor número diário do mês de dezembro). Melhor desemprenho neste último mês do ano em termos de recuperações só aconteceu nos dias 1 (7935), 5 (6165) e 8 (6585) de dezembro. O total de recuperados é agora 327.794.

Neste momento existem 65.457 casos ativos, menos 2850 do que no dia anterior (representa a maior descida diária das últimas duas semanas).

Nos hospitais nacionais estão esta terça-feira internadas menos 37 pessoas (total: 2930) e nas unidades de cuidados intensivos há menos 17 doentes (total: 486).

As 74 mortes ocorreram nas regiões Norte (24), Lisboa e Vale do Tejo (33), Centro (9), Alentejo (6), Algarve (1) e Açores (1).

Quanto a oscilações relativas em comparação com a véspera, 28 de dezembro, a fotografia do país fica assim:

novos infetados: +0,84%

casos ativos: -4,17%

óbitos: +1,11%

recuperados: +1,90%

internados. -1,25%

cuidados intensivos: -3,38%

Madeira, com 50 novos casos, regista segundo pior dia da pandemia

O Norte volta a liderar mais um dia de novos casos confirmados em 24 horas, com 1494, que se traduzem em 44,78% do total. Seguem-se: Lisboa e Vale do Tejo com 995 (29,83%), Centro com 628 (18,82%), Algarve com 90 (2,70%), Alentejo com 52 (1,56%), Madeira com 50 (1,50%) e Açores com 27 (0,81%).

A ilha da Madeira regista a pior marca desde 16 de novembro, quando as autoridades de saúde deram conta de 68 novos casos naquele dia. É o segundo pior dia desde o início da crise sanitária, em março.

Os dados da DGS revelam que nas últimas 24 horas foram tratados 786 novos casos de infeções em pessoas com mais de 60 anos. Ou seja, 23,6% do bolo do dia. Há mais 410 crianças e jovens até aos 19 anos com casos confirmados de covid-19. O retrato do país por faixa etária, com casos absolutos desde março e os novos casos das últimas 24 horas, em baixo:

0-9 anos: 21.138 (+156)

10-19 anos: 35.962 (+254)

20-29 anos: 61.368 (+532)

30-39 anos: 59.727 (+498)

40-49 anos: 66.499 (+576)

50-59 anos: 58.705 (+523)

60-69 anos: 38.963 (+372)

70-79 anos: 25.449 (+228)

+80 anos: 32.180 (+186)

A Direção-Geral da Saúde dá conta de que nas últimas 24 horas morreu um doente na casa dos 20 anos, assim como que há mais três mortes em doentes com 50-59 anos. A maior fatia de óbitos, confirmando que a população envelhecida é a mais vulnerável nesta pandemia, está entregue aos maiores de 70 anos. Quanto a vítimas mortais, o total registado no país por faixa etária fica assim:

0-9 anos: 1

10-19 anos: 2

20-29 anos: 6 (+1)

30-39 anos: 12

40-49 anos: 58

50-59 anos: 177 (+3)

60-69 anos: 551 (+6)

70-79 anos: 1378 (+19)

+80 anos: 4521 4566 (+45)