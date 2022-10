Artistas, cientistas e outros que perdemos para o vírus: a longa sombra da covid-19

A primeira morte por covid-19 confirmada em Portugal foi a de Mário Veríssimo, um massagista desportivo que trabalhou com alguns dos futebolistas portugueses mais conhecidos a partir dos anos 70, tendo ficado associado sobretudo ao Estrela da Amadora e à Seleção Nacional. Veríssimo morreu a 16 de março, aos 81 anos. Pouco depois, foi a vez de António Vieira Monteiro, presidente do Conselho de Administração do Banco Santander.

Como outras pessoas que estiveram na origem de surtos de covid-19 na fase inicial da pandemia na Europa, Vieira Monteiro foi contagiado durante umas férias numa estância de esqui, em Itália.

A vítima seguinte que terá impressionado mais os portugueses foi de um homem que não era português mais tinha uma relação próxima com o nosso país: o escritor chileno Luís Sepúlveda.

Visita frequente ao nosso país, Sepúlveda começou a ter sintomas após marcar presença nas Correntes d' Escritas, na Póvoa de Varzim, em fevereiro. Isso gerou alarme noutras pessoas que lá estiveram, embora não seja claro se foi lá que Sepúlveda contraiu o vírus, ou se alguém chegou a ser contagiado por ele. Entre pessoas que tinham estado em contacto próximo com Sepúlveda e que entraram em quarentena, parece não ter havido sintomas. O longo silêncio de semanas que se seguiu à notícia da doença concluiu da pior forma possível, quando foi anunciada a morte do escritor em Oviedo, Espanha. Tinha 70 anos, e a sua história passada de resistência e exílio após o golpe militar de Pinochet dá uma nota de ironia negra à tragédia.

Heroísmo e outro género foi o do médico Li Wenliang, um oftalmologista de Wuhan que tentou alertar os seus colegas para a emergência do novo vírus e foi recompensado com uma repreensão dada pela polícia, a qual o forçou a desmentir-se a si próprio. Li morreu do vírus a 2 de fevereiro, e a sua história, uma vez divulgada, gerou forte reação popular. As autoridades acabaram por lhe dar razão, anunciando que os agentes envolvidos tinham sido castigados.

A aplicação de medidas draconianas em Wuhan permitiu às autoridades chinesas conter o vírus, mas ele continuou a espalhar-se pelo mundo. Durante os meses seguintes e até ao fim do ano, morreram oficialmente mais de 1,7 milhões de pessoas, entre elas um bom número de celebridades.

Perdemos arquitectos como Vittorio Gregotti (autor do Centro Cultural de Belém), dramaturgos como Terence McNally ("Ragtime", "Masterclass", "Kiss of the Spider Woman") e atores (Nick Cordero, Jay Benedict, Andrew Jack, Mark Blum),

Entre os músicos, a lista é muito vasta. Na impossibilidade de elaborar uma lista minimamente representativa, citemos os nomes de Manu Dibango, o lendário músico camaronês, de Dave Greenfield, teclista dos Stranglers, e de Ellis Marsalis, descrito pela revista Billboard como "patriarca do jazz em New Orleans".

Muitos dos que faleceram eram idosos, mas houve casos como o do cantor de gospel Troy Sneed, que tinha 52 anos, do DJ Mike Huckaby, com 54, e do rapper Fred the Godson, com 35. No Brasil, a recente morte do cantor Mateus, da dupla brasileira Lucas e Mateus, marcou um final de ano triste para os fãs da conhecida dupla sertaneja, que tinha estado em Portugal no início de dezembro.

Houve igualmente compositores (Harold Budd, Dmitri Smirnov), artistas plásticos (Abraham Palatnik), cozinheiros (Floyd Cardoz), figuras da moda (Kenzo Takada, fundador da marca Kenzo), ilusionistas (Roy Horn, da dupla Siegfried & Roy), e até um serial killer (o britânico Peter Sutcliffe, responsável pela morte de treze mulheres na segunda metade dos anos 70) que não resistiram à covid-19.

Vários desportistas lendários faleceram, mas o público notou especialmente os atingidos pela doença que ainda se encontram no ativo. Cristiano Ronaldo, Idris Elba, Pizzi foram alguns deles, e ainda esta segunda-feira foi anunciado que cinco jogadores do Benfica tinham dado positivo nos testes.

Artur Portela e Maria de Sousa

Ainda falando em pessoas que ultrapassaram a doença, numa faixa etária bastante mais arriscada (79 anos) surgiu o nome de Plácido Domingo, que deu positivo em março e recuperou, aparentemente sem problemas de maior. Outro caso muito publicitado foi o do ator Tom Hanks (64 anos), que foi contagiado no mesmo mês, juntamente com a sua mulher Rita Wilson (mesma idade), durante uma rodagem na Austrália.

Entre os políticos vitimas de covid-19, destaque para o antigo Presidente francês Giscard D'Estaing, falecido aos 94 anos, e para Jerry Rawlings, antigo Presidente do Gana, de 73 anos. Também o antigo candidato presidencial Herman Cain, um empresário bem sucedido que embarcou numa carreira política muito criticada onde acabou como aliado indefetível de Donald Trump, morreu em julho aos 74 anos após ter comparecido num comício do Presidente.

Regressando a Portugal, dois nomes incontornáveis - e com ligação ao Expresso - foram o de Artur Portela Filho, um jornalista brilhante da sua geração (e também romancista), que esteve nos inícios do semanário antes de fundar o Jornal Novo durante o PREC, tendo falecido em novembro aos 83 anos; e o da imunologista Maria de Sousa, uma das mais notáveis cientistas portuguesas de sempre, cujo trabalho pioneiro dos anos 60 e 70 sobre o nascimento dos linfócitos foi descrito num livro hoje esquecido intitulado "Um Mundo Imaginado: uma história de descoberta científica", de June Goodfield, (ed. Gradiva, 1988), onde ela aparece com o pseudónimo Ana Brito.

Maria de Sousa morreu em abril no Hospital de São José, aos 80 anos. Foi júri do prémio Pessoa (instituído pelo jornal Expresso em 1987) e ao longo da sua vida recebeu várias distinções. Postumamente, foi criado um prémio com o seu nome que será atribuído a investigadores das ciências da saúde, até aos 35 anos de idade. As candidaturas abrem em janeiro, e é mais uma das contribuições que este ano terrível vai dar à ciência.