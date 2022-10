Pai Natal infetado gera surto de covid-19 em lar na Bélgica e causa a morte a 18 idosos

A visita do Pai Natal saíu cara ao lar Hemelrijck, na cidade de Mol, na Bélgica, após se descobrir que a pessoa que o encarnava estava infetado com covid-19 e gerou um surto da doença que está a atingir gravemente os idosos.

O surto já causou a morte a 18 idosos do lar e pelo menos 121 utentes testaram positivo ao novo coronavírus, além de 36 funcionários.

O presidente da Câmara de Mol, Wim Caeyers, disse esperar "até dez dias difíceis" no acompanhamento do surto ocorrido no lar de idosos.

O lar de idosos na Bélgica tinha sido visitado pelo filho de um utente interpretando o Sinterklaas, versão do Pai Natal adotada em regiões de cultura flamenga (como é o caso de Mol, localizada na província de Antuérpia, na região da Flandres), e que entrega presentes a 6 de dezembro, o dia de São Nicolau. O homem só descobriu estar infetado dias depois de visitar o lar e de ter testado positivo à covid-19.

Segundo a CNN, a 14 de dezembro, o lar belga já tinha registado 75 casos de infeção por coronavírus e uma morte. Segundo a autarquia da cidade, a maioria dos casos refere-se a pessoas que se encontram bem, não tendo sintomas graves.