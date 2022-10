Covid-19. Surto em Lar de Mação com 61 pessoas infetadas

Um total de 61 pessoas, entre utentes e funcionários, de um Lar em Mação estão infetadas pelo vírus SARS-CoV-2 num surto que causou também um óbito, disse hoje à Lusa o presidente daquele município do distrito de Santarém.

"Neste momento estão 61 pessoas infetadas, 45 utentes e 16 funcionários, num surto detetado na ERPI [Estrutura Residencial Para Idosos] da Santa Casa da Misericórdia de Mação, que começou por afetar 14 funcionários e que, na véspera de Natal, evoluiu para um total de 61 doentes, dos quais dois utentes estão hospitalizados", disse Vasco Estrela, tendo acrescentado haver ainda "a lamentar a morte de uma utente".

O autarca daquele municipio do distrito de Sanatrém disse que "hoje foram feitos novos testes de despistagem" e que "a expectativa que existe é que as coisas possam ficar controladas, no sentido de não haver mais situações a registar".

"Mesmo assim, já é um surto com uma dimensão muito grande" numa instituição como a Santa Casa da Misericórdia, com um total de cerca de 160 utentes e 110 funcionários distribuídos por várias valências, acrescentou.

Além da Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), a Santa Casa da Misericórdia de Mação disponibiliza aos utentes as respostas sociais de creche, centro de dia, apoio domiciliário, e atividades de tempos livres.

"O surto afeta o edifício sede da Santa Casa, onde está um dos dois edifícios da instituição e onde funciona o lar e vivendas anexas, a par da parte administrativa, cozinha, centro de dia e equipamentos diversos", disse.

Segundo disse Vasco Estrela, os utentes positivos "mantêm-se no edifício sede, separados dos utentes não positivos", e os funcionários infetados estão em casa em isolamento, aguardando-se um "reforço nos recursos humanos da instituição", tendo sido solicitado apoio por das brigadas de intervenção rápida da Segurança Social.

Os primeiros casos positivos foram detetados em 14 funcionários do Lar de Mação no dia 22 de dezembro e, com a consequente realização de testes a todos os utentes e funcionários da Santa Casa da Misericórdia, os resultados conhecidos na noite de 24 de dezembro revelaram um total de 60 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, a que hoje acresce mais uma pessoa doente, segundo deu conta o autarca.

