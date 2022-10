Covid-19. Espanha vai manter registo das pessoas que não querem ser vacinadas - e a informação vai ser partilhada com “parceiros europeus”

Espanha vai manter um registo com o nome das pessoas que recusarem ser vacinadas contra a covid-19, adiantou esta segunda-feira o ministro da Saúde do país. Em entrevista à televisão “La Sexta”, Salvador Illa voltou a lembrar que os espanhóis não vão ser obrigados a ser vacinados mas informou que quem recusar constará nesse registo, um documento que não será tornado público mas que “será partilhado com outros parceiros europeus”.

A listagem será feita “com o maior respeito pela proteção de dados”, garantiu o ministro. Nela serão incluídos os nomes “daquelas pessoas a quem foram oferecidas as vacinas e que simplesmente as rejeitaram”, explicou Salvador Illa.

Um inquérito recente, realizado pelo instituto público de demografia, revelou que 28% dos espanhóis são contra a vacinação imediata, ainda que 40,5% digam estar dispostos a receber já a vacina e 16,2% contem fazê-lo se o medicamento for “seguro” e “confiável”.

A consulta mostra um maior grau de aceitação da vacina desde o inquérito anterior, efetuado em novembro, quando 47% dos entrevistados garantiam que não a fariam.

Espanha, que contabiliza oficialmente cerca de 50.000 mortes e mais de 1,8 milhão de infetados desde o início da pandemia, começou no domingo o seu programa para imunizar a população, dando prioridade aos residentes e funcionários de lares.