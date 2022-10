Variante britânica da covid-19 foi detetada na Madeira

A nova variante da covid-19 foi detetada na Madeira, confirma em comunicado este domingo o Gabinete do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil. Em causa estão viajantes que chegaram à ilha vindos do Reino Unido, acrescenta a mesma nota.

Foi enviada uma amostra “de alguns casos positivo” para ser analisada Direção Regional de Saúde ao Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, que confirmou a “presença da nova estirpe do vírus do Reino Unido na Madeira”.

“Esta identificação só foi possível graças ao trabalho desenvolvido pelo Centro de Rastreio do Aeroporto Internacional da Madeira o qual permite rastrear, identificar e encaminhar para isolamento casos positivos, quando detetados”, explica a nota, que acrescenta ainda que se mantém o “enfoque na vigilância dos passageiros e no cumprimento das orientações emanadas pelas autoridades de saúde, diminuindo assim o risco de contágio pelo novo coronavírus na região”.

A confirmação surge no dia em que Portugal começou a vacinar contra a covid-19, no Porto e em Lisboa.

Na sequência da descoberta de uma nova variante do vírus em Inglaterra, que alguns especialistas consideram ser mais contagiosa do que as conhecidas até ao momento, o Governo português tomou medidas para o controlo das ligações aéreas com destino e proveniência do Reino Unido. Desde logo, ninguém pode embarcar com destino a Portugal vindo de território britânico sem um teste negativo à covid e, se isso acontecer, as companhias aéreas podem ser multadas (e o passageiro é de imediato encaminhado pelas autoridades nacionais para ser testado).

De acordo com o boletim diário da Direção-geral da Saúde deste domingo, há em todo o país mais 1.577 infetados nas últimas 24 horas, sendo que 37 casos positivos são na Madeira.