Covid-19. O balanço de um dia histórico: 4534 pessoas vacinadas e mensagens de confiança, com cautela

Depois de meses e meses de expectativa, no primeiro dia do processo de vacinação em Portugal, foram vacinadas 4534 pessoas, segundo números do Governo. Com poucos relatos de percalços e garantias de que tudo correu com a eficácia de um “ballet russo”, ficou assim fechado o primeiro dos muitos dias de um processo que ainda agora começou.

Na noite deste domingo, coube a Diogo Serras Lopes, secretário de Estado da Saúde, fazer um balanço deste dia de arranque. Em entrevista à SIC, o governante garantiu que foram vacinadas, até às 21 horas, as tais 4534 pessoas, um “excelente resultado” de um dia “cheio de alegria” e que marca “o início de um caminho que é de esperança”. Nos cinco hospitais escolhidos para administrar esta primeira leva - Hospital de São João e de Santo António (Porto), Centro Hospital Universitário de Coimbra, Hospital de Santa Maria e Hospital Curry Cabral (Lisboa) - não foram “reportadas” ocorrências e problemas na administração da vacina, embora, na SIC, a jornalista tenha referido dificuldades “administrativas” em Coimbra, algo que não terá sido “regra geral” nos restantes hospitais.

Este primeiro dia representou assim cerca de metade do processo de administração da primeira dose que o Governo classifica como “simbólica”, de 9750 vacinas, destinadas aos profissionais de Saúde que são considerados prioritários (ou seja, que têm contacto com a doença). Neste grupo, garantiu Diogo Serras Lopes, serão incluídos os profissionais do privado nessa condição, embora no SNS a “identificação” dos prioritários seja “mais célere”.

Os relatos do dia que passou foram, genericamente, de tranquilidade e sem sobressaltos. Às 20h30, o presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, Fernando Araújo, garantia que o objetivo de vacinar 2125 profissionais estava a ser “cumprido” e que naquele momento estavam a ser feitas “as últimas tomas de vacina”. Ficava assim cumprido o “objetivo ambicioso e difícil” a que se tinham proposto, depois de um dia que foi “longo” mas que não marca o fim das regras de segurança: “Vamos e temos todos de manter as normas de segurança que são necessárias para cumprir com o objetivo de imunidade que a todos nos motiva”, fez questão de sublinhar.

Em Lisboa, pouco antes, um balanço indicava que 1600 profissionais estariam vacinados até às 19h30 (juntando Curry Cabral, São José e Santa Maria), o que, somando aos números dos restantes hospitais do Porto e de Coimbra, cumpriria os valores do balanço do Governo.

O rosto do dia acabou por ser o diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital de São João, António Sarmento, que com 65 anos de idade e 42 anos de carreira foi a primeira pessoa em Portugal a receber a vacina. E deixou uma mensagem de confiança: “Deixar-se vacinar é uma ajuda enorme à humanidade”. Em Lisboa, o médico de medicina interna Fernando Nolasco foi o primeiro, no Hospital Curry Cabral, a receber a injeção e fez questão de citar Winston Churchill: “Quero usar uma frase da altura Grande Guerra: isto não é o fim, isto nem é o principio do fim, é o fim do principio”. Um alerta semelhante ao que fez a ministra da Saúde, que quis lembrar que "o inverno ainda mal começou".

O processo acabou por correr sem percalços, ou com o rigor de um "ballet russo", como vaticinava na véspera Pedro Soares, diretor dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar e Universitário de São João. Os médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, técnicos de diagnóstico e terapêutica que este domingo receberam a primeira dose da vacina terão ainda de receber uma segunda toma, no dia 17 de janeiro, para se considerar que o (seu) processo está terminado.

Este é apenas um primeiro lote, que inclui parte dos profissionais de Saúde (apenas os prioritários). Ainda na primeira fase do plano de vacinação terão direito a receber a vacina os residentes em lares.