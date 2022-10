Covid-19 no 🌏: Mais de 80 milhões de casos de infeção, Europa é a região mais afetada

Mais de 80 milh√Ķes de casos de infe√ß√£o com o novo coronav√≠rus, incluindo 1,76 milh√Ķes de mortes, foram registados em todo o mundo desde o in√≠cio da pandemia, h√° um ano, de acordo com uma contagem efetuada pela AFP.

Segundo os dados fornecidos pelas autoridades de sa√ļde √† AFP √†s 8h00 TMG (mesma hora em Lisboa), foram registados um total de 80.145.185 casos e 1.756.060 mortes. Na semana passada, foram contados em m√©dia 580.000 casos por dia.

A Europa √© a regi√£o mais afetada do mundo. Na sexta-feira, passou a marca dos 25 milh√Ķes, com 546.000 mortes.

√ćndia

A √ćndia registou 279 mortes devido √† covid-19 e 18.732 infe√ß√Ķes nas √ļltimas 24 horas, de acordo com os dados do Minist√©rio da Sa√ļde indiano.

Desde o in√≠cio da pandemia, a √ćndia contabilizou 10.187.850 de casos do novo coronav√≠rus, mantendo-se como o segundo pa√≠s com mais infe√ß√Ķes, atr√°s dos Estados Unidos.

Com 147.622 mortes desde o in√≠cio da pandemia, a √ćndia √© o terceiro pa√≠s do mundo com mais √≥bitos, a seguir aos Estados Unidos e ao Brasil, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.

O país tem atualmente 278.690 casos ativos da doença.

China

A Comiss√£o de Sa√ļde da China anunciou este domingo ter identificado 22 casos da covid-19, nas √ļltimas 24 horas, entre os quais 12 por cont√°gio local, o maior n√ļmero registado de casos locais dos √ļltimos dois meses.

Dos casos locais, sete foram registados na prov√≠ncia nordeste de Liaoning e cinco na capital, Pequim, informou a Comiss√£o Nacional de Sa√ļde.

A Comiss√£o de Sa√ļde da China n√£o anunciou novas mortes devido √† covid-19, pelo que o n√ļmero permaneceu em 4.634, o mesmo desde maio passado. O pa√≠s somou, no total, 86.955 infetados desde o in√≠cio da pandemia.

Jap√£o

O Governo japonês vai impedir a entrada de viajantes de todo o mundo a partir de segunda-feira para evitar a propagação da nova estirpe do coronavírus, com exceção dos cidadãos japoneses e dos residentes estrangeiros.

A medida, que foi anunciada pelo Executivo no s√°bado e estar√° em vigor at√© ao final de janeiro, representa um novo aperto das restri√ß√Ķes fronteiri√ßas do Jap√£o.

O Japão já proibiu a entrada de viajantes de mais de 150 países, embora desde outubro tenha permitido a chegada de estrangeiros com vistos de estudante ou de negócios de longa duração.

As autoridades japonesas decidiram agora cancelar a emiss√£o de novos vistos deste tipo, embora permitam o acesso ao pa√≠s das pessoas que obtiveram estas autoriza√ß√Ķes de estadia antes do an√ļncio das novas restri√ß√Ķes e desde que n√£o sejam provenientes do Reino Unido ou da √Āfrica do Sul, explicou o Minist√©rio dos Neg√≥cios Estrangeiros japon√™s num comunicado.

Os cidad√£os japoneses e os residentes estrangeiros ser√£o autorizados a regressar ao pa√≠s a partir do estrangeiro, mas ter√£o de ser submetidos a uma quarentena de 14 dias e a testes se forem provenientes de pa√≠ses onde a nova estirpe tenha sido notificada, condi√ß√Ķes mais rigorosas do que as que se encontram em vigor.

O Jap√£o decidiu assim alargar as suas restri√ß√Ķes fronteiri√ßas ap√≥s ter decidido na semana passada proibir a entrada de viajantes do Reino Unido, onde a nova estirpe do coronav√≠rus foi considerada mais contagiosa do que as outras estirpes conhecidas.

As novas medidas v√™m depois do Jap√£o ter registado no s√°bado um novo n√ļmero recorde de infe√ß√Ķes di√°rias (3.881), a maioria delas na regi√£o de T√≥quio (949).

O n√ļmero de infe√ß√Ķes acumuladas √© de 218.400, com 3.234 mortes, de acordo com os √ļltimos dados dispon√≠veis.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 1.403 mortos e 187.392 infetados com o novo coronav√≠rus nas √ļltimas 24 horas, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

O país contabiliza agora 18.942.524 casos e 331.740 óbitos por covid-19 desde o início da pandemia. O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido pela pandemia com 37.286 mortes, seguindo-se o Texas com 26.911.

O n√ļmero provis√≥rio de mortes excede de longe o mais baixo das estimativas iniciais da Casa Branca.