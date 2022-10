António Costa. “Há dias que ficarão para sempre nas nossas memórias”

Dias que ficam na memória e este domingo ficará na memória de António Costa - e não só. Foi através de uma mensagem not Twitter que o primeiro-ministro reagiu ao começo da vacinação contra a covid-19 em Portugal. Poucas horas depois do arranque, primeiro no Hospital de São João, no Porto, depois, no Curry Cabral, em Lisboa, felicitou a conquista mas lembrou que há que “manter todos os cuidados”.

Este domingo começaram a ser vacinados os primeiros portugueses, todos profissionais de saúde. Foi pelas 10h que António Sarmento, 65 anos e 42 anos de profissão e diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital de São João, tomou a vacina. Nesta unidade de saúde estão agendadas, este domingo, 2.125 pessoas para serem vacinadas. A administração vai ser feita entre as 10h e as 20h e, caso não seja possível terminar, as doses podem ser tomadas até quarta-feira, uma vez que o prazo de validade se estende até quarta-feira.

Já em Lisboa, foi Fernando Nolasco o primeiro. O médico de medicina interna foi vacinado no Curry Cabral (há ainda um pólo de vacinação no hospital de São José), onde 100 pessoas foram mobilizadas para prestar o serviço este domingo. Estão agendadas 1.602 vacinas no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (801 em cada um dos pólos). Entre os cerca de oito mil profissionais de saúde (apenas 1500 estão na prestação direta à covid) que ali trabalham, 95% dos colaboradores querem ser vacinados.