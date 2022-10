Covid-19. Madeira regista 35 novos casos e mais um óbito

A Madeira assinalou este sábado 35 novos casos de covid-19 e mais um óbito, elevando para 12 o número de mortes associadas à doença, indicou a Direção Regional de Saúde, vincando que a região contabiliza agora 458 infeções ativas.

Entre os novos casos, conta-se 12 importados - três provenientes da região de Lisboa e Vale do Tejo, três do Reino Unido, três de França, dois da Alemanha e um da Suíça - e 23 de transmissão local.

O arquipélago da Madeira regista agora 1.464 casos confirmados de covid-19, dos quais 458 estão ativos, sendo 135 importados e 323 de transmissão local.

"Hoje há mais 17 casos recuperados a reportar e a região passa a contabilizar 994 casos recuperados", refere a Direção Regional de Saúde, apontando, por outro lado, a ocorrência de mais um óbito.

Trata-se de uma doente de 91 anos, que estava internada no Hospital Central do Funchal dr. Nélio Mendonça desde o dia 21 de dezembro.

Em relação ao isolamento dos casos ativos, 62 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada, 369 em alojamento próprio e 27 encontram-se internadas, das quais duas na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

"No total, há 104 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos", indica a Direção Regional, referindo que 2.076 pessoas estão em vigilância ativa e 25.741 viajantes estão monitorizados com recurso à aplicação 'MadeiraSafe'.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em vigor desde 01 de julho, há a reportar um total cumulativo de 136.665 colheitas para teste ao novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.750.780 mortos resultantes de mais de 79,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.556 pessoas dos 392.996 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.