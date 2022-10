Covid-19. Duas mil cento e vinte cinco doses de esperança: os bastidores da primeira vacina

Duas “caixas de pizza” - chamam-se assim por terem o tamanho de uma, individual - chegaram pela tarde cada uma com 195 frascos dentro. “Mais o remanescente”, prefaz 425 frascos que têm agora de ser divididos cada um em cinco partes. No total, são 2125 as doses do líquido mais desejado de 2020. A manipulação não é complexa, mas a equipa dos serviços farmacêuticos do Hospital de São João, no Porto, sentirá a responsabilidade nas mãos, mesmo entre luvas. Entregues ali já descongeladas, “na temperatura normal de frio, que varia entre os 2ºC e os 8ºC graus”, as vacinas só têm uma validade de cinco dias, explica Pedro Soares, diretor deste serviço. Chegaram pelas 16h25 de sábado. “Neste momento, o relógio está já a contar”.

É noite e no laboratório resta o silêncio. Pelos corredores do maior hospital do norte do país, poucos se fazem notar e no serviço de ambulatório, nas habituais barulhentas e vívidas consultas externas, paira a estranheza de um dia que antecede história. Os ecrãs, onde se digitalizaram as senhas das consultas, têm falta de sincronização e reiniciam. As câmaras de vigilância rodopiam sem atingir alvo algum. À porta dos gabinetes números um a 48 há placards a anunciar o Plano de Vacinação Covid-19. É ali mesmo, onde tudo em março começou, que tudo agora vai começar.

manuel fernando araújo/lusa

10 horas de um domingo para vacinar 30% de um hospital

A operação de vacinar mais de dois mil profissionais de saúde, a que o Hospital de São João se propôs, é “complexa e exigente”. Tudo começou há mais de uma semana, com um “ato administrativo”. Nelson Pereira, o diretor da unidade autónoma de gestão da urgência e de medicina intensiva deste hospital chama assim à convocatória, em que aos profissionais de saúde do hospital foi colocada a questão: quer ser vacinado? “Para este primeiro dia não convocámos as pessoas que já tiveram a doença. Tirando essas, o número de pessoas que não se mostraram disponíveis para receber a vacina anda entre os 5% e os 10%. A adesão foi muito elevada”, avalia.

Como num ato de simbolismo e aproveitando um domingo, em que este serviço, em especial, fica despido, convocaram-se de uma vez 2125 pessoas, cerca de um terço da totalidade dos profissionais de saúde. “Se não for possível vacinar todos no dia 27, nos dois dias seguintes - que é o tempo útil para utilizar estas vacinas - assim o faremos”, assume ainda o médico.

Cada profissional de saúde previamente convocado tem uma hora marcada. Chega e terá de fazer uma espécie de ‘check-in’ até ser chamado para a área de administração da vacina. Depois da administração, a cargo de um enfermeiro, terá de esperar 30 minutos em vigilância para o caso de poder ter alguma reação adversa.

manuel fernando araújo/lusa

São duas mil pessoas, num processo que durará cerca de dez horas (das 10h00 às 20h00), contando com 25 postos de vacinação durante todo o período e englobando uma larga equipa de enfermeiros. O objetivo, nas palavras de Xavier Barreto, diretor do Centro de Ambulatório, é garantir a vacinação “de forma rápida a um conjunto alargado de profissionais com o mínimo impacto sob a atividade programada”.

“Mas nada que nos seja estranho”, garante Nelson Pereira. “Vamos ter na área da consulta mais de duas mil pessoas mas estamos habituados a ter mais de quatro mil. Vamos ter profissionais de saúde a prestar cuidados médicos e de enfermagem, portanto é, para nós, uma rotina. Claro que é um domingo e tem um significado particular no contexto que todos vivemos”.

manuel fernando araújo/lusa

“A partir de amanhã temos uma nova arma”

Também por uma questão simbólica será o Hospital de São João a estar ao leme do arranque do plano de vacinação, pelas 10 horas, com o primeiro vacinado em Portugal. Será uma inoculação acompanhada pela ministra da saúde, Marta Temido. Também o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, já anunciou ter hora marcada - 11h45 - para ser imunizado no mesmo local contra o novo coronavírus.

No último domingo do ano, os olhos estarão postos naqueles gabinetes e nos corredores agora apagados. Para Xavier Barreto, faz todo o sentido. O Hospital de São João “foi o primeiro hospital que teve de lidar com esta doença, foi provavelmente um dos mais afetados em número de doentes e em sobrecarga de doentes em cuidados intensivos”, justifica, ao mesmo tempo que, ao de leve, perante o entusiasmo, anuncia um “caminho longo”. Não obstante este início “importante e simbólico”, esta “nova arma” que a partir de amanhã podemos usar, “vai demorar meses a termos uma percentagem significativa da população vacinada por forma a termos imunidade de grupo suficiente para voltarmos às nossas atividades normais”.