Portugal vai receber mais 70.200 doses da vacina antes do fim do ano

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta quarta-feira À noite a chegada antecipada ao país de cerca de 70 mil doses da vacina da Pfizer.

Estava previsto chegarem no sábado a Portugal, numa primeira tranche, 9750 doses da vacina, que vão começar a ser administradas no dia seguinte. A ministra anunciou que a Pfizer antecipou agora a entrega de mais vacinas: Portugal vai receber um segundo carregamento com 70.200 doses ainda este ano. Esta segunda parcela estava prevista chegar apenas no primeiro trimestre de 2021.

Contas feitas, Portugal terá à disposição até ao final do ano 79.950 doses da vacina contra a covid-19. O calendário previsto de entrega de vacinas para o primeiro trimestre de 2021 não deve, apesar desta antecipação, sofrer qualquer alteração.

"Esta circunstância é muito importante na medida que daqui decorrerá a possibilidade de alocar 9750 vacinas também à região autónoma da Madeira e à região autónoma dos Açores", anunciou Marta Temido. Este novo cenário vai permitir também, disse ainda, "continuar e expandir a vacinação de profissionais identificados como portadores diretos de cuidados a pessoas suspeitas ou doentes com covid".

A ministra da Saúde afirmou que deverá ser possível vacinar, "neste primeiro momento", 60% dos profissionais de saúde identificados pelos hospitais nesta primeira fase do plano de vacinação. Mais: o plano de vacinação pode assim ser alargado a mais hospitais, sendo o melhor dos casos chegar a toda a rede do Sistema Nacional de Saúde.

"Agora, os planos de administração [da vacina] em cada um dos hospitais vão ser aferidos, espera-nos um Natal e uns dias a seguir ao Natal de muito trabalho, mas também de grande satisfação por esta oportunidade que se abre depois de um ano tão difícil", comentou, referindo-se à notícia como "encorajadora".