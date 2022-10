Covid-19 no 🌏: Velocidade dos contágios sobe em Espanha, Itália regista mais de 70 mil mortos, Reino Unido bate recorde diário de infeções

Pelo menos 1.718.209 já faleceram no mundo vítimas da doença do novo coronavírus, segundo o levantamento realizado esta quarta-feira pela agência de notícias France Presse (AFP). Mais de 77.992.300 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, dos quais pelo menos 49.481.100 pessoas já foram consideradas curadas.

O número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, adverte a agência.

Esta terça-feira, o mundo registou 14.037 novas mortes e 686.758 novos casos da infeção. Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e doentes (322.849 e 18.237.190, respetivamente), seguindo-se o Brasil (188.259 mortes e 7.318.821).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 162 mortes por 100.000 habitantes, seguida pela Eslovénia (116), Bósnia (116), Itália (116) e Peru (113).

A Europa totalizou esta quarta-feira 529.976 mortes e 24.485.509 novas infeções. A região da América Latina e Caribe registou 489.366 óbitos e 14.827.483 casos, os Estados Unidos e Canadá 337.248 pessoas falecidas e 18.757.054 infetadas. No caso da Ásia, o balanço cifra-se em 212.715 óbitos e 13.526.275 casos e no Médio Oriente em 87.702 óbitos e 3.816.525 infeções.

Brasil

O Brasil ultrapassou esta quarta-feira a barreira das 189 mil mortes devido à covid-19 (189.220), após somar 961 óbitos nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde no seu último boletim epidemiológico.

Em relação aos casos de infeção, o país sul-americano totaliza 7.365.517 pessoas diagnosticadas, sendo que 46.696 desse total foram contabilizadas entre terça-feira e hoje.

No momento, a taxa de letalidade da covid-19 no Brasil está em 2,6 % e a taxa de incidência em 90 mortes e 3.504,9 casos por cada 100 mil habitantes.

A nível estadual, São Paulo (1.409.140), Minas Gerais (510.219), Bahia (476.955) e Rio de Janeiro (414.344) são as unidades federativas com mais casos de infeção.

Já os estados com maior número de mortes são São Paulo (45.576), Rio de Janeiro (24.773), Minas Gerais (11.355) e Ceará (9.942).

Ainda segundo os dados do Governo, mais de 6,4 milhões de pacientes já recuperaram da doença, enquanto que 770.941 infetados permanecem sob acompanhamento médico no Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo.

França

França registou 14.929 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um aumento em relação a terça-feira, enquanto 278 pessoas morreram, uma descida relativamente ao dia anterior. Desde o início da pandemia, o país registou 61.978 mortes e quase 2,8 milhões de infeções.

A taxa de positividade continua a cair, situando-se em 4,3% dos exames realizados, menos uma décima que os 4,4% referenciados na véspera.

Os hospitais franceses têm 24.884 pacientes com covid-19, depois das 1.421 entradas em hospitais da última semana, 200 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos, o que totaliza 2.710 internados.

Espanha

O nível de contágios da covid-19 continua a aumentar em Espanha num dia em que houve 12.386 novos casos notificados nas últimas 24 horas, elevando para 1.842.289 o total de infetados, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias espanholas também contabilizaram mais 178 mortes desde terça-feira atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 49.698.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha continua a aumentar, havendo hoje 254 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (mais 18 do que na terça-feira), sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Baleares (456), Madrid (361) e Comunidade Valenciana (347).

O ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, manifestou hoje a sua "preocupação" com a subida da velocidade dos contágios, afirmando que "as coisas não estão a funcionar bem".

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais 1.265 pessoas com a doença, das quais 272 na Catalunha, 225 na Comunidade Valenciana e 216 em Madrid.

Em todo o país há 11.328 pessoas hospitalizadas com a covid-19, o que corresponde a 9,24% das camas, das quais 1.932 pacientes em unidades de cuidados intensivos, 20,20% das camas desse serviço.

Itália

Itália registou 553 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando a fasquia das 70.000 mortes durante toda a emergência sanitária, um dia antes do confinamento nacional para travar os contágios no período de Natal.

O Ministério da Saúde italiano confirmou esta quarta-feira este número de óbitos, inferior aos 628 de terça-feira, elevando o total para 70.395 desde o início da pandemia, em meados de fevereiro.

Estes números tornam a Itália no quinto país com mais mortes provocadas pelo vírus no mundo, depois dos Estados Unidos, Brasil, Índia e México, de acordo com a Universidade norte-americana Johns Hopkins.

As infeções continuam a subir, com 14.522 no último dia, o maior aumento desde domingo, embora com mais exames realizados, mais de 175.000. No total, 1.991.278 pessoas já contraíram o vírus no país.

Ainda assim, a pressão sobre os hospitais continua a diminuir, com 24.546 pacientes hospitalizados, menos 402 do que na terça-feira, enquanto 2.624 estão internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (menos 63).

A região mais afetada é Véneto, no norte, com 3.357 casos positivos no último dia e o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, expressou a suspeita que possa ser devido à variante detetada no Reino Unido, embora tenha apelado à cautela e à não especulação.

Reino Unido

O Reino Unido registou 744 novas mortes de covid-19 nas últimas 24 horas, o valor mais alto desde 29 de abril, e 39.237 infeções, um novo máximo diário, divulgou o Ministério da Saúde britânico. Na terça-feira tinham sido registadas 691 mortes e 36.804 novos de covid-19 casos.

No total, foram notificadas 69.051 mortes de covid-19 no Reino Unido até agora, uma estatística que inclui apenas óbitos que ocorreram dentro de 28 dias após o primeiro teste do paciente positivo, e 2.149.551 casos desde o início da pandemia covid-19.

De acordo com dados publicados hoje, a prevalência da doença no Reino Unido como um todo é de 319,6 casos por 100 mil habitantes num período de sete dias.

O número de pacientes hospitalizados no país, segundo dados de segunda-feira, é de 20.917, próximo dos 21.683 internados no pico da primeira onda da pandemia, em 12 de abril.

Na atualização semanal, o governo indicou que índice de transmissibilidade efetivo (Rt) no Reino Unido aumentou para entre 1.1 e 1.3, o que significa que, em média, cada 10 pessoas infetadas vão infetar entre 11 e 13 outras pessoas.

Na semana passada, o Rt estava entre 0,9 e 1.

Israel

O Ministério da Saúde de Israel anunciou esta quarta-feira ter detetado quatro casos de nova variante da SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido. "Em testes realizados no Laboratório Central do Ministério da Saúde, descobriram-se quatro casos de covid-19 da nova variante descoberta recentemente no Reino Unido", assinalou o ministério em nota.

Além disso, acrescentou que três dos quatro pacientes afetados pela nova variante da covid-19 chegaram recentemente do território britânico e estão isolados num hotel. No entanto, o quarto elemento não esteve no Reino Unido e o seu caso está a ser investigado.

Este anúncio chega horas depois de um veto à entrada de estrangeiros no país, implementado precisamente para evitar a propagação da nova variante.

A partir desta quarta-feira às 22h00 locais (20h00 em Lisboa), apenas israelitas ou residentes com autorização especial de regresso ao país poderão entrar, e todos serão transferidos para hotéis, onde terão de passar duas semanas em quarentena, com poucas exceções.

Alemanha

A Alemanha registou 962 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número diário de óbitos registado no país desde o início da pandemia, segundo o Instituto Robert Koch (RKI). No último dia verificaram-se no país mais 24.740 pessoas infetadas.

No país como um todo, a incidência acumulada nos últimos sete dias é de 195,6 casos por 100.000 habitantes e as novas infeções registada em sete dias totalizaram 162.256.

A situação é particularmente alarmante na Saxónia (parte oriental do país), onde a incidência semanal por 100.000 habitantes é de 414,1, mais do dobro da média do país como um todo.

Desde o início da pandemia, a Alemanha registou 1.554.920 casos da infeção, dos quais 1.160.100 já recuperaram da doença. O número total de mortes com covid-19 é de 27.968.

República Checa

O número de infeções continua a aumentar na República Checa, que nas últimas 24 horas registou 10.821 novos casos positivos, o maior número desde 6 de novembro. Esse número representa um aumento de 37% em relação a uma semana atrás.

O Governo checo prolongou na terça-feira o estado de emergência até 22 de janeiro e poderá introduzir novas medidas de prevenção nos próximos dias. O objetivo era começar a aplicar restrições de circulação e grupos de pessoas esta sexta-feira, mas o ministro da Saúde, Jan Blatný, adiantou que o plano poderia ser adiado por dois dias, para permitir que as pessoas se reunissem com as suas famílias no Natal.

O Conselho de Ministros checo vai debater esta quarta-feira se eleva o nível de alerta para o nível mais alto do sistema de risco. Com 10,7 milhões de habitantes, a República Checa tem atualmente 88.722 casos positivos ativos, dos quais 4.782 pessoas estão hospitalizadas. O país totaliza até à data 646.312 infetados e 10.664 mortes.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 3.030 mortos e 185.902 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins. O país totaliza até à data 18.197.351 casos e 322.285 óbitos desde o início da pandemia.

O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido, com 36.724 mortes, seguindo-se o Texas com 25.941. O número provisório de mortes excede de longe o mais baixo das estimativas iniciais da Casa Branca.

O Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington estimou que até à altura em que Trump deixar a Casa Branca, a 20 de janeiro, 420 mil pessoas terão morrido, com o número a subir para 560 mil a 01 de abril. Os EUA são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.

Índia

A Índia registou 333 mortes por covid-19 e 23.950 infeções nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do Ministério da Saúde indiano.

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou 10.099.066 de casos da doença do novo coronavírus, mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos.

Com 146.444 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e ao Brasil, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins. O país tem atualmente 289.240 casos ativos da doença.

México

O México registou 897 mortos e 12.511 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos desde o início do surto para 119.495 e de casos para 1.338.426.

Com estes números, o México é o 13.º país com mais casos acumulados e o quarto em mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Além disso, o México regista mais de mil mortes por covid-19 por milhão de habitantes, o que o coloca como o 17.º país com mais óbitos em proporção à sua população.

Peru

O Peru ultrapassou o milhão de infetados com o novo coronavírus na terça-feira, tornando-se na quinta nação da América Latina a comunicar esse número.

O Peru, que tem uma população de 32 milhões de habitantes, declarou rapidamente, em março, medidas de confinamento, à medida que a pandemia se propagava na Europa.

Contudo, apesar de ter encerrado os aeroportos durante quase seis meses e ordenado que a maioria dos seus residentes permanecesse em casa, tem sentido muitas dificuldades para conter a propagação da pandemia.

As autoridades locais disseram ter registado 1.000.153 casos até terça-feira à noite. Mais de 37 mil pessoas já morreram no Peru devido à covid-19.

África

O continente ultrapassou esta quarta-feira 60 mil mortes por covid-19 e regista um total de 2.544.950 infetados desde o início da pandemia, segundo dados oficiais reportados pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC)

África totaliza agora 60.254 mortos, mais 508 nas últimas 24 horas, período em que registou mais 19.618 pessoas infetadas. O número de recuperados no último dia foi de 19.683, para um total de 2.145.138.

A África Austral é, entre as cinco regiões africanas, a mais afetada, com 1.055.217 casos e atingiu 27.090 mortes. África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, contabiliza esta quarta-feira um total de 940.212 infeções e de 25.246 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais afetada pela pandemia, com 875.583 casos de infeção e 22.799 vítimas mortais. A África Oriental regista 312.438 infeções e 5.831 mortos, na África Ocidental o número de infeções é de 230.575 e o de mortes registadas ascende a 3.087, enquanto a África Central regista 71.137 casos e 1.447 óbitos.

Nos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 393 óbitos e 16.802 casos, seguindo-se Moçambique (150 mortos e 17.767 casos), Cabo Verde (112 mortos e 11.636 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.231 casos), Guiné-Bissau (45 mortos e 2.446 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.009 casos).

(Em atualização)