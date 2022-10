Covid-19. Efeitos secundários da vacina são “muitíssimo ligeiros e raros”, garante a DGS

Depois de três semanas em casa com covid-19, Graça Freitas regressou ao trabalho pálida, sorridente, e com três palavras de ordem: “Vacinar, vacinar, vacinar. Temos de aproveitar esta oportunidade para melhorar as nossas vidas.” Por isso, a diretora da DGS aproveitou a habitual conferência de imprensa para destacar "a importância de monitorizar a percepção das pessoas sobre o valor da vacina”, e assegurou que em Portugal esse acompanhamento vai ser feito. Garantiu também que, com o avançar do processo de vacinação, os índices de confiança na vacina terão tendência para subir.

Isto até porque os dados mostram que os efeitos adversos desta vacina contra a covid-19 são "muitíssimos ligeiros e raros”, disse por sua vez Valter Fonseca, Diretor do Departamento da Qualidade na Saúde da DGS. “Todas as vacinas [covid] demonstraram elevadíssimos níveis de segurança, o que é uma demonstração da confiança na vacinação”, sublinhou o responsável, garantindo que as pessoas serão informadas destes efeitos adversos “antes e depois do ato vacinal”. E quais podem ser esses sintomas? Alguma dor no local onde a vacina foi administrada, dores articulares, dores musculares, e febre ligeira durante um ou dois dias.

Questionada sobre quando será vacinada, Graça Freitas respondeu de forma bem disposta: “Quando chegar a minha vez. Vou aguardar calmamente.” A vacina foi uma parte importante desta comunicação da DGS: “Há mais de 200 anos foi descoberta uma vacina contra um vírus altamente contagioso e letal: o vírus da varíola, que deixava sequelas físicas deformantes nas pessoas”, começou por recordar Graça Freitas. "Graças à vacinação maciça, foi possível erradicar a doença em 1980. Neste natal, a ciência e o conhecimento alimentam a esperança de todo o mundo com o início da vacinação contra a covid. E é com essa esperança que desejo um Natal feliz e com saúde.”

“Nesta época festiva, o convívio pode assumir um grande relevo na transmissão do vírus”, avisou a responsável no início, já depois de ter informado os jornalistas que a taxa de letalidade da doença em Portugal é de 1,6% - acima dos 70 anos, essa taxa de letalidade sobe para 70%, sendo que a incidência nos últimos 14 dias é de 490 casos por 100 mil habitantes.

As recomendações para o Natal e o Ano Novo são as mesmas de sempre: “reduzir convívios presenciais ao mínimo possível", passar o mínimo de tempo possível juntos, “evitar a partilha de objetos”, “garantir o arejamento dos espaços e a desinfecção das superfícies”, enumerou. Além disso, lembrou as pessoas doentes ou em isolamento a não receberem pessoas em casa nesta altura - “é um período que custa, mas tem de ser” - e daí respondeu à curiosidade dos jornalistas sobre como ela própria lidou com a doença.

“Tive muita sorte. Contraí a doença na DGS, onde estamos todos muito alerta”, começou por dizer. Garantindo que todas as regras foram cumpridas no seu local de trabalho - “talvez o arejamento não tenha sido o ideal”, apontou - Graça Freitas contou que “não tinha praticamente nenhum sintoma” na altura em que foi testada, apenas “fraqueza e mal estar geral.” “A rapidez com que se atua é muito importante. Eu contraí a doença mas não a transmiti. É importante estar atento a sinais pouco específicos, como tosse, rouquidão, cansaço”, apontou. Depois, fez um elogio sentido aos profissionais de saúde: "Fui acompanhada de forma exemplar pelo SNS, não por ser diretora da DGS mas por ser uma cidadã que vive em Portugal."