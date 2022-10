Vacinação em Portugal começa mesmo a 27 de dezembro, profissionais de saúde de cinco centros hospitalares são os primeiros a recebê-la

Ainda antes do parecer positivo da Agência Europeia do Medicamento (EMA) sobre a vacina da Pfizer, Marta Temido subiu ao palanque do Palácio da Ajuda para voltar a garantir aos jornalistas que dia 27 é o dia em que Portugal irá começar a administração da vacina - “tal como previsto”, lembrou a ministra da Saúde - num "primeiro momento de uma etapa" que continuará logo na primeira semana de janeiro. António Costa confirmou o mesmo mais tarde através de um tweet.

Os profissionais de saúde dos centros hospitalares universitários do Porto, do São João, de Coimbra, de Lisboa Norte e de Lisboa Central são os primeiros a ser vacinados contra a covid-19. "Escolhemos estas cinco estruturas porque elas representam o que é a rede de referenciação hospitalar do Serviço Nacional de Saúde, as instituições designadas de fim de linha", afirmou Marta Temido. Nestas instituições é preciso "preservar na sua capacidade de resposta não só para os portugueses, naturalmente, mas também para apoio às demais unidades da saúde", disse.

No dia em que foi aberta no Ministério da Saúde a “sala de situação” como um “local de governação que agrega as áreas setoriais deste plano de vacinação”, Marta Temido convidou os profissionais de saúde a vacinarem-se contra a covid-19, e garantiu que os primeiros contactos nesse sentido têm sido positivos.

“Profissionais de saúde de algumas instituições já receberam contactos e responderam, outras ainda não receberam. O retrato da situação não está completo, será algo que teremos esta semana”, informou Temido. “Sabemos informalmente que o número de respostas foi muito elevado logo no início, e isso faz com que encaremos com grande expectativa a adesão dos profissionais de saúde à vacinação”, garantiu, reforçando a importância de, “neste primeiro momento, proteger quem pode proteger-nos.”

Sobre a nova estirpe do vírus encontrada em Inglaterra, Temido assumiu que é “mais preocupante” por ser mais transmissível, mas assegurou que, até ver, a mutação ainda não está presente no território nacional. “O Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge tem trabalhado na sequenciação do genoma do vírus desde abril, e os últimos estudos que realizou, referentes ao mês do novembro e já durante a segunda vaga da doença, não indicam a presença desta mutação no nosso país", esclareceu, adiantando que o universo das análises estendia-se a 16 distritos e 113 concelhos.

Além disso, Temido apontou que “não há provas” de que a vacina não irá funcionar na nova variante de covid-19, e sublinhou que Portugal escolheu “restringir a entrada no país a cidadãos portugueses, ou com residência em Portugal ou pessoal diplomático, e exigir que trouxessem um comprovativo da realização de um teste pelo método PCR com validade de 72 horas”.

A EMA aprovou a vacina poucos minutos depois de Temido começar a falar: “As vacinas por si só não serão a salvação que nos vão permitir o regresso à normalidade, mas a aprovação desta vacina é garantidamente um grande passo na direção certa”, disse Emer Cooke, responsável pelo regulador europeu.