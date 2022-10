"Terror e muito, muito medo a contagiar-nos”: o relato de um regresso à Venezuela

A fome foi como o vento para muitos venezuelanos. Levou-os dali para fora. Deixaram a sua terra de sempre à procura de uma vida com outro desafogo, de algo mais digno, de um hoje que sossegava o amanhã. Cerca de 280 mil emigrantes que tinham saído do país nos últimos anos voltaram agora, num contexto de várias crises e sobretudo da pandemia de covid-19, num regresso que as autoridades do regime de Nicolás Maduro catalogaram como traição.

