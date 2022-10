Mais de dois milhões de portugueses receberam apoios sociais durante a pandemia

Desde o início da pandemia, o Governo criou 13 medidas de apoios extraordinários que ajudaram 2,4 milhões de residentes em Portugal. Segundo o "Jornal de Notícias", as contas do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social apontam para mais de 2,3 mil milhões de euros gastos em apoios e isenções contributivas. A tutela refere ainda que beneficiaram das medidas 152 mil empresas.

O apoio que teve um impacto mais expressivo, quer no número de beneficiários, quer em relação ao peso nas contas públicas, foi a do lay-off simplificado. De acordo com o "Jornal de Notícias", esta medida já apoiou 896 mil pessoas e 110 mil empresas, com um total de 839 milhões de euros reembolsados a fundo perdido. Depois do lay-off simplificado, o Governo avançou com o Incentivo Extraordinário à Normalização da Atividade e com o Apoio Extraordinário à Retoma Progressiva, duas medidas que foram requeridas por 69 mil empresas e abrangeram 551 mil trabalhadores.

Os subsídios por isolamento profilático tiveram também um peso expressivo nestas contas, já que o Estado gastou cerca de 70 milhões de euros com 189 mil pessoas que ficaram em casa por suspeitas de infeção. Já em relação às pessoas que não trabalharam depois de um teste positivo à covid-19, o Governo pagou subsídios de doença a 127 mil pessoas, numa verba que passou os 41,6 milhões de euros.