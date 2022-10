Joe Biden já foi vacinado: quis que fosse filmado e deixou um elogio a Trump

O Presidente-eleito dos Estados Unidos foi vacinado contra a covid-19 esta segunda-feira num hospital de Newark, em Delaware. Joe Biden elogiou a Administração Trump pela operação na distribuição rápida da vacina e pediu cuidados à população.

Depois de oferecer o braço esquerdo, deu permissão à enfermeira Tabe Masa para avançar quando quisesse, conta o “New York Times”. A seguir chegaram o elogio e a mensagem para o povo: “A Administração [Trump] merece algum crédito por colocar isto em marcha. Estou a fazer isto para demonstrar às pessoas que devem preparar-se para quando for possível serem vacinadas", explicou sobre a vacinação ser transmitida em direto na televisão norte-americana.

Embora estes tempos sejam esperançosos pela chegada das vacinas a vários países do mundo, Biden pediu cautela e vigilância: “Vai levar o seu tempo. Se não tiverem de viajar, não viajem. É muito importante”, disse, apelando ao uso de máscara e ao distanciamento social.

O futuro Presidente dos Estados Unidos, de 78 anos, foi injetado com a primeira dose da vacina da Pfizer-BioNTech. Biden toma posse a 20 de janeiro.

De acordo com o “New York Times”, Kamala Harris, a vice-presidente-eleita, é vacinada depois do Natal. O atual vice-presidente, Mike Pence, a speaker da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, e o senador Mitch McConnell, o líder da maioria republicana no Senado, foram vacinados na sexta-feira.