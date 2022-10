Covid-19. Porque é que a vacina da Pfizer demorou mais tempo a ser aprovada na UE? Quem tem a palavra final? Seis respostas sobre o processo

Depois de o uso da vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech ter recebido luz verde no Reino Unido e nos Estados Unidos, aumentou consideravelmente a pressão colocada sobre a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) para que desse luz verde à aprovação em todos os Estados-membros da UE. A autorização para utilização do fármaco chegou esta segunda-feira por parte do comité científico da referida entidade, enquanto a reunião extraordinária para avaliar a recomendação relativa à vacina da Moderna está prevista para 6 de janeiro.

Mas porque motivo a União Europeia teve de esperar mais tempo do que os Estados Unidos e o Reino Unido? O que é a EMA e quais as suas competências? Quais os critérios que avalia para autorizar um medicamento? O que difere uma autorização condicional de uma autorização de emergência? A quem cabe a palavra final sobre a comercialização? Entenda tudo.

O que é a EMA?

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) é a entidade reguladora, criada em 1995, a quem cabe analisar os fármacos que podem ou não ser usados em todos os Estados-membros da UE. Tem uma estrutura descentralizada, com uma equipa diretiva independente.

Como está estruturada?

É um organismo que funciona em rede, com diversos comités científicos constituídos por especialistas das mais variadas áreas, provenientes de toda a Europa. Qualquer um dos países da União Europeia pode conseguir, de forma isolada, a aprovação de um fármaco através da sua autoridade nacional. No caso de Portugal, o Infarmed poderia fazê-lo, mas essa não é uma opção viável. Os fabricantes da vacina - ou de qualquer outro fármaco - têm como objetivo chegar a um mercado abrangente e, portanto, a única alternativa passa mesmo pela luz verde da EMA.

Quais as competências da EMA?

Cabe à Agência Europeia de Medicamentos a monitorização científica, bem como avaliação e supervisão da segurança de todos os fármacos desenvolvidos pelos laboratórios para uso na UE. As recomendações técnicas são deliberadas por sete comités científicos. Em termos práticos, a aprovação da EMA não é mais do que um parecer que visa informar a Comissão Europeia.

O que analisa?

A EMA analisa a documentação facultada pelos laboratórios que desenvolvem os medicamentos e, depois de uma rigorosa avaliação, pode recomendar ou não a autorização para que sejam comercializados.

Por que teve a UE de esperar mais tempo do que o Reino Unido e do que os EUA pela aprovação da vacina?

Tudo tem a ver com filosofias diferentes. Tanto o Reino Unido como os Estados Unidos aprovaram, através das suas entidades reguladoras, uma autorização de emergência para o uso da vacina. Em suma, não é mais do que um atalho. Este tipo de permissão aplica-se a medicamentos em que o benefício ultrapassa o risco de usá-los, fazendo com que possam chegar o mais rapidamente possível aos doentes. Uma autorização de emergência permite a utilização sem que todos os dados de segurança tenham sido completamente analisados.

Esse não é o caminho seguido pela EMA, que é bem mais cautelosa nestes processos. O que a vacina da Pfizer recebeu na UE foi uma autorização condicional, que é mais detalhada e válida por mais tempo, mas que não deixa os fabricantes isentos de responsabilidades.

Quem tem a palavra final?

A resposta é simples: é a Comissão Europeia que autoriza legalmente a comercialização, tomando por base a recomendação da EMA. A entidade reguladora assume, assim, a função de um órgão consultivo e não deliberativo. Ainda assim, sem a EMA nenhuma decisão pode ser tomada. A Comissão Europeia tem agora o período de 67 dias para permitir a distribuição das vacinas.