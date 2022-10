Vacinas para a covid-19 à venda na internet? Autoridades avisam que põem saúde em risco e que são ilegais

Ainda a vacinação contra a covid-19 não começou a sério em toda a Europa e já circulam anúncios de vacinas falsificadas à venda na internet. Como avança o JN, um estudo da Checkpoint Research, empresa internacional especializada em cibersegurança, identificou anúncios que prometem vacinas a 300€.

Em Portugal, segundo o JN, até agora não foram sinalizadas quaisquer vacinas falsificadas contra a covid-19, mas as autoridades portuguesas estão preocupadas com este fenómeno. “Não acreditem nas vacinas que são vendidas na Internet”, avisou a PSP, num alerta feito no início do mês, recordando que a vacinação decorre apenas através do SNS.

O perigo da venda de falsas vacinas é tanto que a Interpol, a Europol e a Agência Europeia do Medicamento (AEM) lançaram alertas sobre as ameaças da compra online de medicamentos para tratar o coronavírus, chamando ainda a atenção para campanhas de phishing (roubo de dados informáticos) à conta da pandemia.

De acordo com o JN a investigação da Checkpoint Research, uma empresa internacional especializada em cibersegurança, localizou vários sites alojados na darknet (internet alternativa usada por criminosos) com venda de vacinas - um deles prometia 14 doses, por 300€. Estas vacinas falsificadas podem colocar em risco a saúde pública, uma vez que são produzidas em laboratórios que não estão certificados. A Europol chama a atenção para o facto de "algumas organizações criminosas poderem, inclusive, roubar frascos vazios usados pelas farmacêuticas para os reabastecer com substâncias ilegais”.

A vacina da Pfizer, a primeira a merecer aprovação da AEM, deve chegar a Portugal no dia 26 de dezembro e as doses ficarão armazenadas em dois locais do concelho de Coimbra, vigiados em permanência pela PSP.