Covid-19 no 🌏: EUA preveem chegar aos 420 mil mortos quando Trump deixar a Casa Branca

O Governo dos Pa√≠ses Baixos suspendeu hoje todos os voos de passageiros oriundos do Reino Unido at√© 01 de janeiro, ap√≥s ter sido detetada a nova variante do coronav√≠rus que provoca a covid-19 originalmente identificada em solo brit√Ęnico. Em comunicado, o Minist√©rio da Sa√ļde holand√™s "recomenda que qualquer introdu√ß√£o desta variante do v√≠rus proveniente do Reino Unido seja limitada tanto quanto poss√≠vel, limitando e/ou controlando o movimento de passageiros do Reino Unido".

As autoridades brit√Ęnicas j√° alertaram a Organiza√ß√£o Mundial da Sa√ļde (OMS) sobre a descoberta da nova variante do SARS-CoV-2, que √© mais facilmente transmiss√≠vel embora n√£o haja provas de que seja mais letal ou que possa ter impacto na efic√°cia das vacinas desenvolvidas. O Reino Unido est√° na lista dos 10 pa√≠ses mais afetados pela pandemia, ao somar mais de dois milh√Ķes de casos de infe√ß√£o e 67.075 mortes.

A pandemia de covid-19 j√° provocou pelo menos 1.675.362 mortos resultantes de mais de 75,6 milh√Ķes de casos de infe√ß√£o em todo o mundo, segundo um balan√ßo feito pela ag√™ncia de not√≠cias France-Presse (AFP). Seguem-se os n√ļmeros atualizados das √ļltimas 24 horas.

EUA

Os EUA registaram 2.971 mortos e 215.185 infetados com o novo coronav√≠rus nas √ļltimas 24 horas, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins. O pa√≠s contabiliza agora 17.631.293 casos e 316.006 √≥bitos por covid-19 desde o in√≠cio da pandemia.

O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido pela pandemia com 36.312 mortes. Em termos de infe√ß√Ķes, a Calif√≥rnia tornou-se o novo epicentro da pandemia nos Estados Unidos com 1.829.521 casos, seguindo-se o Texas com 1.586.156.

Os EUA continuam a ser o pa√≠s com mais mortos e tamb√©m com mais casos de infe√ß√£o confirmados e o Instituto de M√©tricas e Avalia√ß√£o da Sa√ļde da Universidade de Washington estimou que at√© √† altura em que Trump deixar a Casa Branca, em 20 de janeiro, 420 mil pessoas ter√£o morrido, com o n√ļmero a subir para 560 mil em 01 de abril.

Argentina

A Argentina registou 41 mortes e 5.795 novas infe√ß√Ķes por covid-19 nas √ļltimas 24 horas, informou hoje o Minist√©rio da Sa√ļde. O pa√≠s contabiliza 41.763 v√≠timas mortais e 1.537.169 infe√ß√Ķes por covid-19 desde mar√ßo. O balan√ßo di√°rio indica que 1.362.617 pacientes j√° recuperaram da doen√ßa, enquanto 3.452 pessoas continuam internadas em unidades hospitalares de cuidados intensivos.

O Presidente da Argentina, Alberto Fern√°ndez, prolongou na sexta-feira as restri√ß√Ķes sanit√°rias de combate √† propaga√ß√£o do novo coronav√≠rus, que provoca a covid-19, at√© 31 de janeiro, tendo em conta a proximidade das festividades do Natal e do Ano Novo.

China

A China informou hoje que foram diagnosticados mais 23 novos casos do coronav√≠rus, um deles por cont√°gio local. O n√ļmero total de casos ativos na China continental √© agora de 309, cinco dos quais em estado grave. A Comiss√£o Nacional de Sa√ļde n√£o anunciou quaisquer novas mortes por covid-19, pelo que o n√ļmero se mant√©m em 4.634 (inalterado desde meados de maio), entre as 86.829 pessoas infetadas desde o in√≠cio da pandemia.

México

O M√©xico registou 627 mortos e 12.129 infetados com o novo coronav√≠rus nas √ļltimas 24 horas. O pa√≠s contabiliza agora um total de 1.313.675 casos e 117.876 mortes por covid-19 desde o in√≠cio da pandemia.

Em atualização