Covid-19 Um terço dos doentes com problemas neurológicos

Agostinho Gomes, 58 anos, trabalhador de uma fábrica de fechos em Ermesinde, está a recuperar de uma infeção por SARS-CoV-2 muito recente. Esteve internado 10 dias, ainda fala com dificuldade e não dobra o joelho esquerdo. Chegou a ficar com o lado direito paralisado por um acidente vascular cerebral (AVC) associado à covid-19, uma das complicações neurológicas que podem ser desencadeadas pelo novo coronavírus. É um dos casos seguidos por um estudo em que participa o Hospital de São João, no Porto.

“A investigação avalia as características dos doentes com AVC associado a covid-19, reu­niu informações de 71 hospitais de 17 países e poderá trazer resultados interessantes sobre o mecanismo causal do AVC nas pessoas afetadas”, explica Elsa Azevedo, diretora do Serviço de Neurologia do São João. Em todo o mundo surgiram vários casos de AVC em doentes covid. Entre os cerca de 800 já internados no São João, pelo menos 30 sofreram esta consequência. “Na maioria, são idosos com doenças que conferem risco de AVC, como hipertensão, e muitos tinham já placas ateroscleróticas nas artérias da circulação cerebral desenvolvidas ao longo de muitos anos, e a covid pode ter sido ‘a gota de água’ que ajudou a precipitar o AVC.”