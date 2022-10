Covid-19. Nova variante detetada no Reino Unido "não é provável que afete eficácia da vacina"

A nova variante do coronavírus responsável pela covid-19 detetada no sudeste do Reino Unido mesmo sendo mais facilmente transmissível não deverá diminuir a eficácia da vacina, disse hoje à Lusa Constantino Sakellarides, especialista em saúde pública.

"Pelo que se sabe, não é provável que afete a eficácia da vacina, desde que não interfira com o antigénio que está na coroa, o antigénio que estimula a reação imunitária", disse o antigo diretor da Direção-Geral da Saúde e atual membro do Conselho Nacional de Saúde Pública.

"Tudo isto é sob reserva, porque a informação que temos é escassa, mas desde que não haja interferência com esse antigénio, não há razão para pensar que a vacina não servirá na mesma para esta nova variante", disse Constantino Sakellarides.

As autoridades britânicas já alertaram a Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a descoberta da nova variante, que se espalha com maior velocidade. Para o especialista em saúde pública, este facto significa que esta variante do coronavírus está "mais bem adaptada à espécie humana" e, portanto, "exige mais cuidados no controlo da transmissão de pessoa para pessoa".

"Isso já se nota no Reino Unido, porque foram tomadas medidas para tentar o possível para limitar a sua expansão para o conjunto do Reino Unido. Há a preocupação clara de tomar medidas mais intensas, para impedir a sua transmissão", frisou.

O professor catedrático da Escola Nacional de Saúde Pública defende que "há que saber mais sobre como vai evoluir" esta variante. "Estas são as primeiras observações que existem, mas temos de saber mais para poder estimar a extensão das implicações que vai ter no controlo da pandemia", afirmou.

Por enquanto, continua a ser necessário "defender-nos a todo o custo enquanto a vacina não atingir uma parte substancial da população".

"As medidas de defesa contra esta variante são do mesmo tipo das que foram adotadas até agora. Simplesmente, caso se verifique a expansão desta nova variante rapidamente, quando ela aparecer, uma vez que a transmissão é mais fácil, os cuidados têm de ser redobrados enquanto não se chega ao patamar da imunidade de grupo que a vacina vai proporcionar", conclui Constantino Sakellarides.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,6 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 6.063 em Portugal.