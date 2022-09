Natal a duas velocidades nos bairros de Lisboa: como resiste o comércio e a hotelaria em vésperas de quadra natalícia

Se fosse dezembro do ano passado, esta conversa provavelmente não estaria a acontecer. “Estou há dez minutos a falar consigo e ainda não entrou ninguém na loja, mas se fosse antes teriam entrado, no mínimo, três ou quatro clientes, e eu estaria ocupado a atendê-los.” Foi esta a forma que Mohon Hossain, 28 anos, natural do Bangladesh, encontrou para falar sobre o impacto da pandemia no negócio da loja de recordações do número 96 da Rua do Carmo. Continua a ser uma das ruas mais movimentadas da Baixa lisboeta, mas já conseguimos percorrê-la em linha quase reta, sem termos de nos desviar das outras pessoas. Mohon Hossain, que trabalha nesta pequena loja de dois corredores atulhada de quinquilharia alusiva a Portugal desde novembro do ano passado, confirma-o: “Antes da pandemia, via muitos turistas, muitas pessoas a subir e a descer a rua, mas depois elas começaram a desaparecer”. A loja encerrou em março, quando foi decretado o estado de emergência no país, e só reabriu em julho.

