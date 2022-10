Covid-19. Uruguai aprova projeto de lei que limita direito de reunião

O Senado do Uruguai aprovou esta sexta-feira um projeto de lei do Governo liderado pelo Presidente da República, Luis Lacalle Pou, que limita o direito de reunião, face ao aumento de casos de infeção pelo novo coronavírus no país.

Aprovado com 18 votos, num total de 31, o projeto de lei da coligação governativa de direita, formada pelo Partido Nacional, o do Presidente, pelo Colorado e pelo Cabildo Abierto prevê a limitação do direito de reunião por 60 dias, com prazos de prorrogação por 30 dias, em casos de "multidões que geram risco notório para a saúde".

A discussão da proposta vai, no entanto, continuar na Câmara dos Deputados, após os senadores da Frente Ampla, partido de esquerda, terem apresentado uma versão alternativa para o projeto de lei, numa sessão de trabalhos que se estendeu por quase sete horas.

Segundo a página do Sistema Nacional de Emergências do Uruguai, o país sul-americano registou até agora 11.436 casos confirmados de infeção e 105 mortes por covid-19, contabilizando ainda 3.925 casos ativos e 7.406 pessoas recuperadas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.662.792 mortos resultantes de mais de 74,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.