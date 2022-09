Covid-19. Mais 4336 infetados, 75 mortes e 3662 recuperados em Portugal

O número de óbitos diários da covid-19 em Portugal volta a descer abaixo das oito dezenas, o que já não acontecia desde dia 9 de dezembro (em que morreram 70 pessoas). No entanto, verificou-se a segunda morte na faixa etária entre os 10 e os 19 anos, desta vez de um doente do sexo masculino.

Das 75 vítimas mortais relatadas no boletim da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira, 31 viviam na região Norte, 27 em Lisboa e Vale do Tejo, 12 no Centro, quatro no Alentejo e uma nos Açores.

Os internamentos em meio hospitalar seguem a tendência de descida verificada nos últimos dias - esta sexta-feira estão internadas menos 81 pessoas (total: 3061). São também menos 10 as camas ocupadas em unidades de cuidados intensivos (total: 484).

Quanto a números relativos, isto é, a oscilação dos valores em relação à véspera, as últimas 24 horas ficam assim representadas:

novos infetados: +1,20%

casos ativos: +0,86%

óbitos: +1,27%

recuperados: +1,28%

internamentos: -2,58%

cuidados intensivos: -2,02%

Assim, tendo em conta a realidade das últimas 24 horas, os números totais da pandemia são os seguintes: 366.952 casos de infeção, 5977 óbitos, 290.690 recuperados, 70.285 casos ativos e 77.432 contactos estão sob vigilância das autoridades de saúde.

Região Norte, com 46,2% dos novos casos do dia, supera as 190 mil infeções

Enquanto o Alentejo registou o valor mais alto (195) desde 10 de dezembro (quando teve 267 casos diários), a região Norte mantém a toada e registou 46,2% dos novos casos nas últimas 24 horas, depois de mais 2001 casos de infeção, superando assim as 190 mil infeções identificadas (total: 191.058). Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 1360 casos (total: 118.576), ou seja 31,4% do bolo. Seguem-se:

Centro: 674 (15,54%); total: 39.552

Alentejo: 195 (4,5%); total: 8606

Algarve: 67 (1,6%); total: 6458

Açores: 21 (0,48%); total: 1530

Madeira: 18 (0,42%); total: 1172

Quase um terço dos novos casos de infeção identificados nas últimas 24 horas diz respeito a pessoas com mais de 60 anos (28,1%). Na outra ponta desta narrativa, há mais 676 casos confirmados em crianças e jovens até aos 19 anos, o que se traduz em 16% do bolo. Em baixo, o número total de casos desde o início da pandemia, em março, e os casos confirmados nas últimas 24 horas entre parênteses:

0-9 anos: 19.284 (+268)

10-19 anos: 33.103 (+408)

20-29 anos: 56.836 (+576)

30-39 anos: 55.101 (+574)

40-49 anos: 61.025 (+619)

50-59 anos: 53.756 (+672)

60-69 anos: 35.476 (+484)

70-79 anos: 23.086 (+326)

+80 anos: 29.285 (+409)

Tal como demos conta em cima, no arranque deste texto, nestas últimas 24 horas morreu um jovem doente entre 10 e 19 anos com covid-19. Esta é a fotografia do país quanto a óbitos desde março, altura em que começou a crise sanitária em Portugal (entre parênteses estão as novas vítimas mortais relativamente ao boletim da DGS da véspera):

0-9 anos: 1

10-19 anos: 2 (+1)

20-29 anos: 5

30-39 anos: 12

40-49 anos: 54 (+1)

50-59 anos: 158 (+1)

60-69 anos: 493 (+6)

70-79 anos: 1216 (+19)

+80 anos: 4036 (+47)