Covid-19 no 🌏: Itália regista mais 18 mil contágios, número de infeções sobe em Espanha e no Reino Unido

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 1.662.792 no mundo desde que a OMS relatou o início da doença em dezembro de 2019, na China, segundo o levantamento realizado esta sexta-feira pela agência de notícias AFP às 11h. Mais de 74.890.910 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, dos quais pelo menos 47.866.800 já são considerados curados.

O Expresso dá a conhecer a evolução da pandemia em alguns países.

França

Fran√ßa registou nas √ļltimas 24 horas 264 mortos devido ao v√≠rus, elevando assim o n√ļmero total de √≥bitos no pa√≠s para 60.229 desde o in√≠cio da pandemia, segundo divulgaram esta sexta-feira as autoridades de sa√ļde francesas.

Há atualmente 24.945 pessoas hospitalizadas no país devido à covid-19 e, desses pacientes, 2.764 estão internados nos cuidados intensivos.

O país registou hoje 15.674 novos casos de covid-19, tendo assim sido já confirmados 2.442.990 casos do vírus no país desde o início da pandemia.

Espanha

Espanha registou esta sexta-feira 11.815 novos casos de covid-19, elevando para 1.797.236 o total de infetados at√© agora no pa√≠s, segundo n√ļmeros divulgados pelo Minist√©rio da Sa√ļde espanhol. As autoridades sanit√°rias espanholas tamb√©m contabilizaram mais 149 mortes desde quinta-feira atribu√≠das √† covid-19, passando o total de √≥bitos para 48.926.

O n√≠vel de incid√™ncia acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha est√° a aumentar desde h√° uma semana, havendo esta sexta-feira 214 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos √ļltimos 14 dias (mais sete do que na quinta-feira), sendo as regi√Ķes com os n√≠veis mais elevados a de Baleares (338), Madrid (277), Comunidade Valenciana (272) e Pa√≠s Basco (255).

O aumento do √≠ndice de cont√°gios tem levado as comunidades aut√≥nomas espanholas, que t√™m autonomia em mat√©ria de sa√ļde, a tomarem mais medidas restritivas durante a √©poca de Natal.

It√°lia

It√°lia contabilizou 17.992 novos casos de covid-19, com a taxa de positividade em alta, e 674 mortes nas √ļltimas 24 horas, segundo dados oficiais. Os valores foram anunciados esta sexta-feira, dia em que o Governo italiano decretou novas restri√ß√Ķes para as semanas do Natal e Ano Novo.

As novas restri√ß√Ķes incluem um novo confinamento quase geral para as datas mais importantes das festividades, numa altura em que It√°lia acumulou, desde o in√≠cio da pandemia, 1.921.778 casos do novo coronav√≠rus, a que est√£o associadas 64.894 mortes.

O √≠ndice de novos casos positivos em rela√ß√£o aos 178.000 testes de diagn√≥stico feitos nas √ļltimas 24 horas subiu de 9,8% para 10%.

Com base nestes dados, o Conselho de Ministros italiano est√° reunido desde as 18h00 locais (17h00 em Lisboa) para aprovar novas restri√ß√Ķes para o Natal, que vir√£o acrescentar-se a outras j√° em vigor, como o recolher obrigat√≥rio a partir das 22h00.

Reino Unido

O Reino Unido registou 28.507 novos de covid-19 casos nas √ļltimas 24 horas, o valor mais alto desde meados de novembro, e 489 mortes, divulgou o Minist√©rio da Sa√ļde brit√Ęnico, confirmando um agravamento da pandemia no pa√≠s.

Na quinta-feira tinham sido notificadas 532 mortes e 35.383 novos casos no total do Reino Unido, embora este n√ļmero tenha sido inflacionado de forma excecional por 11 mil casos que n√£o tinham sido notificados nos dias anteriores no Pa√≠s de Gales.

Na atualização semanal, o governo indicou que índice de transmissibilidade efetivo (Rt) no Reino Unido voltou a subir e que estará atualmente entre 1,1 e 1,2.

Na semana passada, estava estimado entre 0,9 e 1 o √≠ndice, que representa o n√ļmero m√©dio de pessoas que cada infetado contagia e que, quando est√° acima de um, indica um crescimento exponencial da doen√ßa.

Uruguai

O Senado do Uruguai aprovou esta sexta-feira um projeto de lei do Governo liderado pelo Presidente da Rep√ļblica, Luis Lacalle Pou, que limita o direito de reuni√£o, face ao aumento de casos de infe√ß√£o pelo novo coronav√≠rus no pa√≠s.

Aprovado com 18 votos, num total de 31, o projeto de lei da coliga√ß√£o governativa de direita, formada pelo Partido Nacional, o do Presidente, pelo Colorado e pelo Cabildo Abierto prev√™ a limita√ß√£o do direito de reuni√£o por 60 dias, com prazos de prorroga√ß√£o por 30 dias, em casos de "multid√Ķes que geram risco not√≥rio para a sa√ļde".

A discuss√£o da proposta vai, no entanto, continuar na C√Ęmara dos Deputados, ap√≥s os senadores da Frente Ampla, partido de esquerda, terem apresentado uma vers√£o alternativa para o projeto de lei, numa sess√£o de trabalhos que se estendeu por quase sete horas.

Segundo a página do Sistema Nacional de Emergências do Uruguai, o país sul-americano registou até agora 11.436 casos confirmados de infeção e 105 mortes por covid-19, contabilizando ainda 3.925 casos ativos e 7.406 pessoas recuperadas.

Suíça

O Governo federal suíço anunciou hoje novas medidas contra a propagação da covid-19, que continua a aumentar em parte do país alpino.

A Su√≠√ßa regista mais de 4000 novas infe√ß√Ķes e mais mortes di√°rias todos os dias para uma popula√ß√£o de apenas 8,6 milh√Ķes de pessoas.

A partir de terça-feira, 22 de dezembro, restaurantes, estabelecimentos culturais e desportivos e locais de lazer têm de fechar portas. Os comércios, por outro lado, podem permanecer abertos, mas com limitação de lotação, especificou a Presidente da Confederação, Simonetta Sommaruga, durante uma conferência de imprensa.

Estas restri√ß√Ķes v√£o estar em vigor, pelo menos, 22 de janeiro, com restaurantes fechados, com exce√ß√Ķes para cantinas e restaurantes de hot√©is.

R√öSSIA

A R√ļssia registou 611 mortes por covid-19 nas √ļltimas 24 horas, elevando o n√ļmero de v√≠timas mortais causadas pelo novo coronav√≠rus para 49.762, informaram as autoridades de sa√ļde do pa√≠s.

Dados oficiais indicam que, no √ļltimo dia, foram detetados 28.552 novos casos de covid-19, o que aumentou para 2.791.220 os infetados confirmados na R√ļssia desde o in√≠cio da pandemia.

Em Moscovo, o principal foco de infeção do país, foram contabilizados 6.937 novos casos e 72 mortes provocadas pelo vírus Sars-CoV-2, que provoca a doença da covid-19.

O n√ļmero de mortes di√°rias na capital russa, que acumula um quinto (20,5%) do total de mortes por covid-19 em todo o pa√≠s, permanece est√°vel h√° v√°rias semanas, rondando 70 a 77 pessoas por dia.

O presidente da c√Ęmara de Moscovo, Sergei Sobianin, alertou esta sexta-feira que a cidade s√≥ poder√° retornar a uma vida sem restri√ß√Ķes ap√≥s a vacina√ß√£o em massa da popula√ß√£o.

A campanha de vacina√ß√£o na capital come√ßou no √ļltimo dia 5, embora, por enquanto, estejam a ser apenas vacinados grupos de risco: funcion√°rios do setor da sa√ļde, professores e assistentes sociais, al√©m de funcion√°rios de secretarias municipais de aten√ß√£o ao p√ļblico e do setor cultural, com√©rcio e servi√ßos.

√ĀFRICA

√Āfrica registou mais 395 mortes devido √† covid-19 e somou mais 20.092 novos casos nas √ļltimas 24 horas, atingindo um total de 57.817 √≥bitos desde o in√≠cio da pandemia, segundo dados oficiais.

De acordo com o Centro de Controlo e Preven√ß√£o de Doen√ßas da Uni√£o Africana (√Āfrica CDC), o continente africano regista agora um total de 2.449.754 pessoas infetadas desde o in√≠cio da pandemia nos 55 Estados-membros da Uni√£o Africana.

O n√ļmero de recuperados nas √ļltimas 24 horas foi de 16.110, para um total de 2.073.214.

A √Āfrica Austral √©, entre as cinco regi√Ķes africanas, a mais afetada, tendo hoje ultrapassado um milh√£o de casos de infe√ß√£o (1.002.999) e atingido as 25.791 mortes registadas. Nesta regi√£o, a √Āfrica do Sul, o pa√≠s mais atingido pela covid-19 no continente, contabiliza um total de 892.813 infe√ß√Ķes e de 24.011 mortes devido √† doen√ßa.

O Norte de √Āfrica √© a segunda zona mais afetada pela pandemia, com 848.464 casos de infe√ß√£o e 22.085 v√≠timas mortais.

A √Āfrica Oriental regista 304.405 infe√ß√Ķes e 5.686 mortos, na √Āfrica Ocidental o n√ļmero de infe√ß√Ķes √© de 224.022 e o de mortes registadas ascende √†s 3.013, enquanto a √Āfrica Central regista 69.684 casos e 1.242 √≥bitos, apenas mais dois do que os registados no √ļltimo s√°bado.

O Egito, que √© o segundo pa√≠s africano com mais v√≠timas mortais, a seguir √† √Āfrica do Sul, regista 7.015 mortos e 123.701 infetados, seguindo-se Marrocos, que contabiliza 6.804 v√≠timas mortais e 409.746 infetados, valor tr√™s vezes superior ao do Egito.

Entre os seis países mais afetados estão também a Tunísia, que hoje ultrapassou os 4 mil mortos (4.032) e 115.966 infetados, a Argélia, com 2.640 óbitos e 93.933 casos, a Etiópia, com 1.831 vítimas mortais e 118.481 casos, e o Quénia, com 1.618 óbitos e 93.405 infetados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 382 óbitos e 16.484 casos, seguindo-se Moçambique (145 mortos e 17.256 casos), Cabo Verde (110 mortos e 11.502 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.214 casos), Guiné-Bissau (44 mortos e 2.446 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.009 casos).

ALEMANHA

As autoridades alem√£s contabilizaram um recorde de 33.777 novos casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, depois de j√° esta quinta-feira terem registado um novo m√°ximo di√°rio com 30.400 casos positivos, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI).

A mesma fonte indica que nas √ļltimas 24 horas morreram 813 pessoas.

Os novos cont√°gios comunicados incluem os 3.500 cont√°gios de quarta-feira em Baden-Wurttemberg e que foram transmitidos com atraso pelo estado federal.

Mesmo assim, se os dados de hoje não incluírem os 3.500 casos, a Alemanha regista mais de 30 mil novos contágios em 24 horas pelo segundo dia consecutivo.

Esta sexta-feira regista-se a segunda cifra mais elevada em relação a mortes desde o princípio da pandemia.

O n√ļmero de casos positivos desde que se conheceu o primeiro cont√°gio no pa√≠s, em finais de janeiro, ascende a 1.439.938 e 24.938 mortos.

O n√ļmero de doentes recuperados √© 1.069.400 e existem 345.600 casos ativos, de acordo com o RKI.

EUA

Os Estados Unidos registaram esta quinta-feira mais 3249 mortos devido √† covid-19 e 247.544 novos cont√°gios, nas √ļltimas 24 horas, indicou a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

São já 310.325 óbitos e 17.179.180 casos da doença desde o início da pandemia no país, com o estado de Nova Iorque a continuar a ser o mais atingido: morreram 36.052 pessoas.

Depois de ter esta semana ter começado a vacinação, um comité consultivo da Food and Drug Administration (FDA), o regulador do medicamento nos Estados Unidos, recomendou a compra da vacina desenvolvida pela empresa norte-americana Moderna, em conjunto com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. O parecer abre a porta à aprovação da segunda vacina em território norte-americano, o que pode acontecer já no fim desta semana.

M√ČXICO

Pelo terceiro dia consecutivo, o M√©xico registou mais de dez mil cont√°gios. Foram exatamente 11.799 casos da doen√ßa nas √ļltimas 24 horas e 718 mortos.

O país já perdeu 116.487 pessoas e soma 1.289.298 infetados desde o início da pandemia, em fevereiro passado.

Os dados mostram uma tend√™ncia semanal para a alta, de 17% nos casos estimados, ou que aguardam confirma√ß√£o por teste, e de 3% no n√ļmero de √≥bitos, advertiu o diretor-geral de Promo√ß√£o da Sa√ļde mexicano, Ricardo Cort√©s.

No país, 45% das camas hospitalares de cuidados gerais estão ocupadas, e 38% nos cuidados intensivos, incluindo camas com ventilador.

CHINA

A Comiss√£o de Sa√ļde da China anunciou ter identificado 12 casos de covid-19, nas √ļltimas 24 horas, entre os quais um por cont√°gio local e os restantes oriundos do exterior.

O caso de contágio local foi diagnosticado na província de Sichuan (sudoeste), cuja capital, Chengdu, registou este mês um surto.

Os casos importados foram diagnosticados em Xangai (leste), Guangdong (sudeste), Shanxi (norte), Henan (centro) e Yunnan (sudoeste).

As autoridades chinesas disseram que, nas √ļltimas 24 horas, nove pacientes receberam alta, pelo que o n√ļmero de pessoas infetadas ativas no pa√≠s se fixou em 304, incluindo oito doentes em estado grave.

A Comiss√£o de Sa√ļde da China n√£o anunciou novas mortes devido √† covid-19, pelo que o n√ļmero permanece em 4.634, o mesmo desde maio passado. O pa√≠s somou, no total, segundo a informa√ß√£o oficial, 86.789 infetados desde o in√≠cio da pandemia.

O pa√≠s vai vacinar 50 milh√Ķes de pessoas, de grupos profissionais espec√≠ficos, at√© 12 de fevereiro do pr√≥ximo ano, para prevenir novos surtos durante as celebra√ß√Ķes do Ano Novo Lunar, a maior migra√ß√£o interna do planeta.

Segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post, profissionais de sa√ļde e membros da pol√≠cia v√£o ser os primeiros a beneficiar desta campanha maci√ßa de vacina√ß√£o.