Emmanuel Macron anuncia que tem covid-19, um dia depois de ter estado com António Costa. Pedro Sánchez e Charles Michel em isolamento

O Presidente francês Emmanuel Macron, 42 anos, testou positivo para a Covid-19. O anúncio foi feito pelo Palácio do Eliseu que informa que o Presidente Macron vai permanecer em isolamento durante sete dias. A presidência francesa diz ainda que Macron vai manter o exercício das suas funções.

Hoje, António Costa tinha prevista a participação no Conselho de Ministro e numa reunião sobre o plano nacional de vacinação, onde participará por videoconferência. Costa tinha também previsto um teste à covid-19 esta quinta-feira, tendo em vista a visita à Guiné Bissau e São Tomé que foi entretanto cancelada.

O primeiro-ministro, António Costa, reuniu-se esta quarta-feira com Macron em Paris, para preparar a presidência portuguesa da União Europeia. O encontro decorreu no Palácio do Eliseu, incluiu um almoço de trabalho e ainda uma conferência de imprensa com os dois líderes europeus estiveram juntos ao lado um do outro.

A França voltou a endurecer as medidas de confinamento e as restrições à circulação. Neste momento o número de óbitos por covid-19 em França já ultrapassou os 59 mil casos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, anunciou que entrou em isolamento uma vez que na segunda-feira almoçou com Macron. O isolamento prolonga-se até 24 de dezembro, refere o jornal “El País”.

Também Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, vai entrar em isolamento após contacto com o Presidente francês, refere um porta-voz oficial, citado pela Reuters.