Covid-19. Mais 4320 infetados, 87 mortes e 3309 recuperados em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 4320 infeções (total: 362.616), mais 87 mortes (total: 5902) e mais 3309 recuperados (total: 287.028). Quanto aos casos ativos, voltaram a subir (+924), estando agora nos 69.686.

Nos hospitais estão esta quinta-feira menos 39 doentes internados (3142), em contrapartida nas unidades de cuidados intensivas há mais oito camas ocupadas (494).

Quanto a números relativos, isto é, a oscilação dos valores em relação à véspera, as últimas 24 horas ficam assim representadas:

novos infetados: +1,21%

casos ativos: +1,34%

óbitos: +1,50%

recuperados: +1,17%

internamentos: -1,23%

cuidados intensivos: +1,65%

As autoridades de saúde vigiam atualmente 76.451 contactos, mais 2161 do que demonstrado no boletim da DGS de quarta-feira.

Madeira com 35 novos casos nas últimas 24 horas, o segundo pior dia desde o início da pandemia

A região Norte mantém a toada e registou 46,1% dos novos casos nas últimas 24 horas, depois de mais 1992 casos de infeção, elevando o total para 189.057. Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 1288 casos (total: 117.216), ou seja 29,8% do bolo. Seguem-se:

Centro: 731 (16,9%); total: 38.878

Alentejo: 169 (3,9%); total: 8411

Algarve: 73 (1,7%); total: 6391

Açores: 32 (0,74%); total: 1509

Madeira: 35 (0,81%); total: 1154

Registaram-se descidas nos novos casos em relação à véspera em todos os territórios com exceção para a Madeira, que obteve o segundo pior registo desde o início da pandemia (mais casos só a 16 de novembro: 68).

Se até aos 19 anos se observaram 654 novos casos, o alarme está na população acima dos 60 anos, que registou 1190 novos casos de infeção. Ou seja, 27,6% do total de casos identificados nas últimas 24 horas.

0-9 anos: 19.016 (+244)

10-19 anos: 32.695 (+410)

20-29 anos: 56.260 (+624)

30-39 anos: 54.527 (+567)

40-49 anos: 60.406 (+667)

50-59 anos: 53.084 (+618)

60-69 anos: 34.992 (+448)

70-79 anos: 22.760 (+296)

+80 anos: 28.876 (+446)

Como mencionado acima, a população acima dos 60 anos é a mais castigada nesta pandemia, representando 97,7% das mortes nas últimas 24 horas, sendo que a fatia maior está na faixa +80 anos (66 das 87 mortes, 75,9%) Tal como em cima, esta é a fotografia do país quanto a óbitos desde março, altura em que começou a crise sanitária em Portugal:

0-9 anos: 1

10-19 anos: 1

20-29 anos: 5

30-39 anos: 12

40-49 anos: 53 (+1)

50-59 anos: 157 (+1)

60-69 anos: 487 (+6)

70-79 anos: 1197 (+13)

+80 anos: 3989 (+66)