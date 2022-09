Covid-19 no 🌏: Contágios aceleram em Espanha, França e Reino Unido, pressão baixa nos hospitais de Itália

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.636.687 mortes resultantes de mais de 73,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em baixo, o Expresso vai dando conta de desenvolvimentos em vários pontos do mundo.

Espanha

O número de contágios está a subir desde sexta-feira passada em Espanha, que esta quinta-feira registou 12.131 novos casos de covid-19, elevando para 1.785.421 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados hoje.

As autoridades sanitárias espanholas também contabilizaram mais 181 mortes desde quarta-feira atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 48.777.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha está a aumentar desde sexta-feira, havendo hoje 207 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (mais seis do que na quarta-feira), sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Baleares (322), Madrid (262), País Basco (257) e Comunidade Valenciana (255).

O diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, Fernando Simón, indicou que a incidência deverá continuar a aumentar e assegurou que o início da subida ou a "mudança de tendência" teve lugar a partir de 09 de dezembro último e "é muito possível" que esteja relacionada com o alívio das medidas de luta contra a pandemia.

Por outro lado, nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais 1.158 pessoas com a doença, das quais 240 na Catalunha, 193 em Madrid e 166 na Comunidade Valenciana.

Em todo o país há 11.336 pessoas hospitalizadas com a covid-19, o que corresponde a 9,21% das camas, das quais 1.955 pacientes em unidades de cuidados intensivos, 20,44% das camas desse serviço.

Itália

Itália registou 18.236 novas infeções com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, o segundo pior número nos últimos 10 dias, e confirmou 683 mortes, quando se preparam novas restrições para o Natal.

O aumento no número de infeções aconteceu apesar da diminuição de testes realizados, cerca de 185.000, depois de, na quarta-feira, terem sido detetados 17.500 casos positivos com 200.000 testes.

Desde o início da pandemia em Itália, em meados de fevereiro, já foram infetadas com o novo coronavírus 1.906.377 pessoas e um total de 67.220 pessoas perderam a vida, segundo dados do Ministério da Saúde italiano.

Ao mesmo tempo, diminui a pressão sobre os hospitais italianos: das 635.343 pessoas com covid-19 (a maioria assintomática), 29.281 estão internadas, 541 a menos do que na quarta-feira, e 2.855 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (menos 71 do que no dia anterior).

Entre as regiões mais afetadas, a de Veneto (nordeste) é a que mais preocupa as autoridades, depois de acumular 4.402 novas infeções e 92 mortes.

França

França registou nas últimas 24 horas 18.254 novos casos infeção com o novo coronavírus, o que eleva para 2.427.316 o número de casos no país desde o início da pandemia, segundo o diretor-geral da Saúde, Jérôme Salomon.

Desde quarta-feira houve ainda 258 novas mortes em meio hospitalar devido à covid-19, elevando o número total de mortos desde o início da pandemia para 59.619, segundo dados avançados hoje pelas autoridades de saúde.

Há 25.182 pessoas hospitalizadas no país devido à covid-19, mais 1.362 pessoas do que na véspera. Desses pacientes, 2.808 estão internados nos cuidados intensivos.

Reino Unido

O Reino Unido registou 532 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e 35.383 novos casos, embora este número inclua cerca de 11 mil que não foram contabilizados por erro no País de Gales na semana passada, segundo o Ministério da Saúde britânico.

O erro no País de Gales foi atribuído a uma operação de manutenção do sistema informático e mostra um agravamento acentuado das infeções nos últimos dias, e que levou o governo autónomo a apertar as medidas de distanciamento social e a decretar um confinamento após o Natal.

Na quarta-feira tinham sido notificadas 612 mortes e 25.161 novos casos no total do Reino Unido.

Embora a mortalidade tenha estabilizado, registando uma média diária de 424 mortes nos últimos sete dias, o número de casos continua a acelerar, sendo a média diária da última semana de 20.993, mais 42% do que nos sete dias anteriores.

Numa reavaliação das restrições aplicadas localmente para combater a propagação do coronavírus, o ministro da Saúde, Matt Hancock, colocou mais oito regiões no nível mais elevado.

Alemanha

A Alemanha atingiu um novo recorde de casos diários da doença covid-19 nas últimas 24 horas, ao anunciar hoje 30.423 novas infeções naquele país, após uma revisão dos dados inicialmente avançados.

Hoje de manhã, o balanço diário do Instituto Robert Koch (RKI) dava conta de 26.923 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas na Alemanha, país que permanece em confinamento parcial e que decidiu endurecer, no passado domingo, as regras para travar os contágios com o encerramento de escolas e de todo o comércio não-essencial a partir da última quarta-feira (dia 16 de dezembro) até 10 de janeiro.

Entretanto, o Instituto Robert Koch, autoridade responsável pela prevenção e controlo de doenças na Alemanha, esclareceu que estes dados iniciais não incluíam os registos da região Baden-Württemberg (sudoeste), que contabilizou um total de 3.500 novos casos nas últimas 24 horas. Os dados de Baden-Württemberg não foram inicialmente contabilizados devido a razões técnicas.

Revistos os dados, a Alemanha ultrapassou a fasquia dos 30 mil novos casos diários, um nível que nunca tinha sido atingido no país, nem mesmo na primeira vaga da pandemia, na primavera.

Rússia

A Rússia registou 587 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas elevando para 49.151 o número total de mortos no país desde o início da pandemia, informaram hoje as autoridades sanitárias.

Segundo os dados oficiais, nas últimas 24 horas em toda a Rússia detetaram-se 28.214 novos casos positivos de covid-19 sendo que 26.400 pessoas recuperaram da doença.

Moscovo é o principal foco infeccioso do país com 6.711 novos casos e 76 mortes nas últimas 24 horas. O número de mortes na capital russa mantém-se estável: entre os 70 e 77 óbitos por dia há várias semanas.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram na quarta-feira um pesado balanço de mais de 3700 mortos devido à covid-19 e mais de 250 mil casos, num só dia, indicou a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

O país está a confrontar-se há mais de um mês com um aumento dos casos da doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e cerca de 113 mil pessoas estão atualmente hospitalizadas devido à covid-19, de acordo com dados do Ministério da Saúde norte-americano.

Nas últimas 24 horas, as autoridades sanitárias norte-americanas registaram 3784 óbitos e 250.458 casos de covid-19, o que eleva para para 307.076 mortos e 16.931.636 contágios o balanço total desde o início da pandemia, de acordo com os últimos dados atualizados às 20h (01h em Lisboa).

Esta é a terceira vez que os Estados Unidos registam mais de três mil mortes diárias numa semana. O anterior máximo em 24 horas foi em finais de abril, no pico da primeira vaga. Também os contágios estão em alta há duas semanas, tendo a barra dos 200 mil casos sido ultrapassada em 11 dos 14 últimos dias.

Coreia do Sul

A Coreia do Sul registou 22 mortes causadas pela covid-19 e 1014 casos, nas últimas 24 horas, anunciou esta quinta-feira a agência de prevenção e controlo de doenças sul-coreana.

Pelo segundo dia consecutivo, as autoridades sanitárias do país identificaram mais de mil novas infeções, aumentando os receios de que os contágios com o novo coronavírus SARS-CoV-2 estejam a ficar descontrolados na área metropolitana da capital.

Desde o início da pandemia, o número de óbitos é de 634 e o número de casos é agora de 46.453 no país. Dos 12.209 doentes ativos, 242 encontram-se em estado grave ou crítico.

Quase 800 dos 1014 novos casos foram identificados na área metropolitana de Seul, o que levou os responsáveis sanitários a alertar para uma possibilidade incapacidade de resposta dos hospitais. Os casos estão a aumentar há 40 dias consecutivos, com números de três dígitos.

China

A Comissão de Saúde da China anunciou quinta-feira ter identificado sete casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior.

Os casos importados foram diagnosticados em Xangai (leste) e em Guangdong (sudeste). As autoridades chinesas disseram que, nas últimas 24 horas, 21 pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 301, incluindo sete doentes em estado grave.

A Comissão de Saúde da China não anunciou novas mortes devido à covid-19, pelo que o número permaneceu em 4634, o mesmo desde maio passado. O país somou, no total, 86.777 infetados desde o início da pandemia.

Polónia

O Governo polaco anunciou esta quinta-feira que irá impor um confinamento parcial em todo o território entre 28 deste mês e 17 de janeiro de 2021, tendo como objetivo travar a propagação da covid-19.

Nesse sentido, proibiu todas as viagens na véspera de Ano Novo e anunciou o encerramento de centros comerciais, hotéis e estâncias de esqui, entre outras medidas, deixando abertos apenas os estabelecimentos comerciais considerados essenciais, como supermercados e farmácias.

“Vai ser decretado um confinamento nacional de 28 de dezembro a 17 de janeiro", disse aos jornalistas o ministro da Saúde polaco, Adam Niedzielski. Segundo o governante polaco, será também imposta uma quarentena de 10 dias aos que entram no país durante as três semanas em causa. A essas medidas será somado o recolher obrigatório na noite de fim do ano, que vigorará entre as 19h00 do dia 31 até às 18h00 de 1 de janeiro.

México

O México contou 670 mortes causadas pela covid-19 e 10.297 casos da doença nas últimas 24 horas, disseram na quarta-feira as autoridades de saúde. O país registou 115.769 mortos e 1.277.499 contágios desde o início da pandemia, em fevereiro passado.

Este é o segundo dia consecutivo em que o México regista mais de dez mil contágios, de acordo com o boletim diário da Secretaria de Saúde mexicana.

Apenas 6% dos casos são ativos, ou seja, 83.768 pessoas apresentam sintomas nas últimas duas semanas, disse o diretor-geral de Epidemiologia mexicano, José Luis Alomía. Os dados mostram uma tendência semanal para a alta, de 16% nos casos estimados, ou que aguardam confirmação por teste, e de 3% no número de óbitos, advertiu. No país, 45% das camas hospitalares de cuidados gerais estão ocupadas, e 38% nos cuidados intensivos, incluindo camas com ventilador.

Europa

A Europa tornou-se hoje a primeira região do mundo a registar mais de meio milhão de mortes com covid-19, de acordo com uma contagem efetuada pela agência France-Presse (AFP), com base em dados das autoridades de saúde.

Os 52 países e territórios do continente europeu (que vai desde Portugal e Irlanda, a ocidente, até ao Azerbaijão e à Rússia, a oriente) totalizaram pelo menos 500.069 mortes (com 23.059.233 casos de contaminação).

A Europa está à frente da América Latina e Caribe (477.404 mortes, 14.229.617 casos), Estados Unidos/Canadá (321.287 mortes, 17.463.834 casos), Ásia (208.149 mortes, 13.258.651 casos), Médio Oriente (85.895 mortes, 3.713.430 casos) e África (57.423 mortes, 30.634 casos).

Continente africano

África registou mais 365 mortes devido à covid-19 e somou mais 21.598 novos casos nas últimas 24 horas, atingindo um total de 57.422 óbitos desde o início da pandemia, segundo dados oficiais.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o continente africano regista agora um total de 2.429.662 pessoas infetadas desde o início da pandemia nos 55 Estados-membros da União Africana. O número de recuperados nas últimas 24 horas foi de 19.956, para um total de 2.057.104.

A África Austral é a região mais afetada, com 993.073 casos de infeção e 25.603 mortes registadas. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, contabiliza um total de 883.687 infeções confirmadas e de 23.837 casos de mortes devidas à doença.

* em atualização