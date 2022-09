Comité consultivo da FDA recomenda aprovação da vacina da Moderna nos EUA

Um comité consultivo da Food and Drug Administration (FDA), o regulador do medicamento nos Estados Unidos, recomendou a compra da vacina desenvolvida pela empresa norte-americana Moderna, em conjunto com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. O parecer abre a porta à aprovação da segunda vacina em território norte-americano, o que pode acontecer já no fim desta semana.

Tal como na Europa, vive-se nos Estados Unidos uma nova vaga da pandemia, que no total já matou mais de 300 mil norte-americanos. Mas ao contrário do caso europeu, os norte-americanos não viram as taxas de contágio baixar substancialmente no verão, pelo que esta é considerada até a “terceira onda” da covid-19 no país, que está a sobrelotar os hospitais.

Steven Pergam, um dos membros do conselho, é citado pela imprensa. “Estamos a falar de uma pandemia na qual realmente precisamos de avançar.”

Também esta semana, antecipando a decisão da FDA que está por dias, Stéphane Bancel, CEO da Moderna, disse que está sempre a pensar no próximo passo. “E o próximo passo é a fabricação.” A preocupação vem do facto de a Moderna nunca ter tido um medicamento aprovado pela FDA e ter apenas uma fábrica registada pelo regulador. Como termo de comparação: a Pfizer tem mais de 40.

“Não estou preocupado com a EUA [autorização de uso de emergência], porque dados são dados. Estou preocupado em fazer mais produtos”, acrescentou Bancel.

Segundo a imprensa norte-americana, a única forma de a Moderna cumprir a entrega de 200 milhões de doses que acordou com o Governo norte-americano é terceirizar a produção, contratando fabricantes que possam fazer a vacina em nome da empresa.