Decreto do novo estado de emergência prevê crime de desobediência: “falecimentos são elevados, há riscos de agravamento se recuarmos”

O Presidente da República propôs esta quarta-feira ao parlamento a renovação do estado de emergência até 7 de janeiro, abrangendo o Natal e a passagem de ano, decisão que já tinha apontado como provável no início deste mês. No decreto presidencial, que pode ler AQUI na íntegra, o chefe do Estado escreve que “não obstante a ligeira diminuição da taxa de incidência de novos casos de infetados, mantêm-se números falecimentos ainda muito elevados, confirmando os peritos os claros riscos de novo agravamento da pandemia em caso de redução das medidas tomadas para lhe fazer face”.

O decreto prevê também o crime de desobediência, algo que o anterior não contemplava: “A violação do disposto na declaração do estado de emergência, incluindo na sua execução, faz incorrer os respetivos autores em crime de desobediência, nos termos do artigo 7º da Lei n.º 44/86, de 30 de Setembro, na sua redação atual.

Numa nota complementar divulgada no site da Presidência é referido ainda que, "depois de ouvido o Governo, que se pronunciou esta noite em sentido favorável, o Presidente da República acabou de enviar à Assembleia da República, para autorização desta, o projeto de diploma renovando, pelo período de 15 dias, até 07 de janeiro de 2021, o estado de emergência para todo o território nacional, permitindo ao Governo efetivar as medidas para este novo período".

Este é o sétimo diploma do estado de emergência de Marcelo Rebelo de Sousa no atual contexto de pandemia de covid-19, para vigorar entre 24 de dezembro e 07 de janeiro de 2021, e é debatido e votado no parlamento esta quinta-feira. O Governo deve apresentar no dia a seguir as medidas em detalhe.