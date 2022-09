Covid-19. Mais 4720 infetados, 82 mortes e 3681 recuperados em Portugal

Portugal volta a subir em número de casos diários (4720) e recua nas mortes (82, menos duas do que na terça-feira) e nos recuperados (3681) em relação à véspera, diz o boletim diário da Direção-Geral da Saúde. Os números totais da pandemia são: 358.296 casos de infeção, 5815 óbitos e 263.719 recuperados. Atualmente há 68.762 casos ativos, menos 957 do que no boletim de terça-feira.

Nos hospitais portugueses estão agora menos 25 pessoas internadas (total: 3181) e nas unidades de cuidados intensivos (UCI) há menos 20 internados (total: 486), o que já não acontecia desde 13 de abril, quando 40 doentes abandonaram as UCI.

As autoridades de saúde seguem atualmente 74.290 contactos, menos 282 do que na véspera.

Região Centro com o terceiro pior dia da pandemia

Lisboa e Vale do Tejo cruzou esta quarta-feira o patamar das 2000 mortes (2007), tendo-se verificado na região um total de 30 óbitos nas últimas 24 horas; no Norte morreram 35 pessoas (total: 2759), no Centro 14 (total: 808, também aqui se ultrapassaram as oito centenas pela primeira vez), no Alentejo duas (total: 153) e no Algarve uma ( total 62). Nos Açores e Madeira não houve vítimas mortais, mantendo-se respetivamente as 20 e 6 mortes por covid-19 desde o início da pandemia.

O Centro, com 840 novos casos confirmados no último dia, vive o terceiro pior dia desta crise sanitária. Relativamente a casos totais e novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, a fotografia do país por região é a seguinte:

Norte: 187065 (+2182, 46,2%)

Centro: 38147 (+ 840, 17,8%)

LVT: 115928 (+1375, 29,1%)

Alentejo: 8242 (+177, 3,8%)

Algarve: 6318 (+94, 1,99%)

Açores: 1477 (+36, 0,76%)

Madeira: 1119 (+16, 0,34%)

Há mais 715 casos entre crianças e jovens até aos 19 anos. Se esboçarmos uma espécie de população ativa (20-59 anos), conclui-se que nas últimas 24 horas foram identificados mais 2764 casos de infeção. Quanto à população idosa (+60), a mais castigada por esta pandemia, registaram-se mais 1241 casos. Ou seja, 26,3% do total diário. Segundo o documento da DGS, este é o panorama de casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia por faixa etária:

0-9 anos: 18.772 (+272)

10-19 anos: 32.285 (+443)

20-29 anos: 55.636 (+696)

30-39 anos: 53.960 (+607)

40-49 anos: 59.739 (+781)

50-59 anos: 52.466 (+680)

60-69 anos: 34.544 (+514)

70-79 anos: 22.464 (+356)

+80 anos: 28.430 (+371)

Tal como em cima, esta é a fotografia do país quanto a óbitos desde março, data do início da crise sanitária em Portugal, confirmando que a população mais velha é a mais penalizada.

0-9 anos: 1

10-19 anos: 1

20-29 anos: 5

30-39 anos: 12

40-49 anos: 52 (+3)

50-59 anos: 156 (+4)

60-69 anos: 481 (+6)

70-79 anos: 1184 (+18)

+80 anos: 3923 (+51)