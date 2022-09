Covid-19. Madeira decreta encerramento dos centros de dia até janeiro de 2021

Os centros de dia, centros de convívio e centros comunitários na Madeira vão encerrar a partir de sexta-feira por um período de quinze dias, indicou esta quarta-feira o Governo Regional, sublinhando que a medida é de "natureza excecional".

"O estabelecido nesta resolução é de natureza excecional, sem prejuízo de prorrogação ou modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar", refere o executivo em comunicado, após a reunião do Conselho do Governo, no Funchal.

A medida já tinha sido anunciada na terça-feira pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e foi hoje aprovada na reunião semanal do executivo madeirense.

A deliberação surge na sequência de casos de covid-19 detetados em utentes e funcionários de infraestruturas para idosos, quando a região assinala 315 infeções ativas, registando também seis óbitos associados ao novo coronavírus.

"A execução do disposto na presente resolução será coordenada e monitorizada pelas autoridades de saúde e de proteção civil competentes, ficando as mesmas, desde já, autorizadas a solicitar a colaboração das forças de segurança, bem como a utilização de recursos humanos e materiais da administração pública regional", refere o executivo de coligação PSD/CDS-PP.

A medida entra em vigor às 00:00 do dia 19 de dezembro de 2020 e mantém a sua vigência até às 23:59 horas do dia 2 de janeiro de 2021.

O governo, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, autorizou, por outro lado, a celebração um acordo de cooperação entre o Instituto de Segurança Social da Madeira e a Fundação Mário Miguel, atribuindo uma comparticipação 254 mil euros.

"A Fundação Mário Miguel é uma instituição particular de solidariedade social vocacionada para a integração social e comunitária e proteção dos cidadãos na velhice e invalidez, através, designadamente, do desenvolvimento da resposta social de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas", esclarece.

Na reunião de hoje, foi ainda autorizado um acordo entre o Instituto de Segurança Social da Madeira e a Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, que vai beneficiar de um apoio de 268 mil euros.

O executivo decidiu, ainda, louvar publicamente José Carlos da Costa Perdigão, assistente graduado sénior da carreira especial médica da especialidade de Medicina Geral e Família, destacando a "excelente dedicação e extraordinário desempenho", bem como a "grande dignidade e ética profissional" no seu percurso e no exercício das suas funções.