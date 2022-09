Covid-19 no 🌏: Vacinação em França e na Alemanha começa na última semana de dezembro

A pandemia da covid-19 já causou pelo menos 1.636.687 mortos no mundo, indica o balanço diário realizado pela agência France-Presse (AFP) com base em fontes oficiais.

Mais de 73.462.340 casos de infeção com o novo coronavírus (SARS-Cov-2) foram diagnosticados oficialmente, dos quais pelo menos 47.202.800 são pessoas já consideradas como recuperadas e curadas, de acordo com os dados reunidos pela agência francesa.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 13.816 mortes e 709.087 novos casos da doença covid-19 em todo o mundo.

FRANÇA

França contabilizou nas últimas 24 horas mais 17.615 novos casos e 292 óbitos resultantes da covid-219, indicam esta quarta-feira os dados do Ministério da Saúde francês. Com os novos números, o total acumulado de casos do novo coronavírus em França ultrapassou os 2,4 milhões, situando-se mais precisamente em 2.409.062, enquanto o de óbitos subiu para 59.361.

A pressão sobre os serviços de reanimação nas unidades de cuidados intensivos continua a diminuir ligeiramente, baixando de 2.871, na terça-feira, para 2.840 hoje.

O segundo confinamento, iniciado a 30 de outubro, foi levantado terça-feira e acabou por ser transformado num recolher obrigatório, que vigora entre as 20H00 e as 6h00 locais.

Também hoje, no Parlamento, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou que a campanha de vacinação em França, se se cumprirem todas as condições, vai começar na última semana deste mês, com a primeira fase a prolongar-se por seis a oito semanas, estimando-se que seja possível vacinar um milhão de pessoas, na grande maioria idosas.

ESPANHA

O número de pessoas contagiadas está a subir em Espanha que registou nas últimas 24 horas 11.078 novos casos de covid-19, elevando para 1.773.290 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados esta quarta-feira.

As autoridades sanitárias espanholas também contabilizaram mais 195 mortes desde terça-feira atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 48.596.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha está a aumentar desde sexta-feira passada, havendo hoje 201 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (mais dois do que na terça-feira), sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Baleares (307), País Basco (267), Madrid (248).

O ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa defendeu hoje à tarde que "há que tomar medidas com prontidão e celeridade" para alterar a tendência de subida dos contágios.

O responsável governamental afirmou que se mantém o plano de luta contra a pandemia que estava previsto para a época natalícia, que prevê uma limitação da movimentação de pessoas entre comunidades autónomas espanholas, e apelou aos governos regionais, que têm autonomia em questões de saúde, para endurecer as medidas em vigor.

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais 1.204 pessoas com a doença, das quais 223 na Catalunha, 209 em Madrid e 150 na Comunidade Valenciana.

Em todo o país há 11.346 pessoas hospitalizadas com a covid-19, o que corresponde a 9,21% das camas, das quais 1.964 pacientes em unidades de cuidados intensivos, o que corresponde a 20,50% das camas desse serviço.

REINO UNIDO

O Reino Unido registou 612 mortes e 25.161 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, mais do que na véspera, segundo o Ministério da Saúde, após um apelo do primeiro-ministro, Boris Johnson às pessoas para tomarem "extrema precaução".

Na terça-feira tinham sido notificadas 505 mortes e 18.450 novos casos. A mortalidade inverteu a tendência de descida, e a média diária dos últimos sete dias é atualmente de 422 mortes.

O número de infeções continua a acelerar, sendo a média diária da última semana de 20.923, mais 40% do que nos sete dias anteriores. Segundo os dados de segunda-feira, estavam hospitalizados 18.038 pacientes, o número mais alto desde 22 de abril, dos quais 1.326 com assistência respiratória de ventilador.

Em Londres, onde entraram em vigor novas restrições mais rígidas para limitar o contacto social, nomeadamente o encerramento de bares e restaurantes, a taxa de infeção é atualmente de 270 por 100.000 habitantes.

Johnson reconheceu que "a situação geral é, infelizmente, pior e mais complicada" do que se esperava quando foi anunciado, há três semanas, uma trégua para o Natal, aliviando as regras para permitir a reunião de três agregados familiares na mesma casa entre 23 e 27 de dezembro.

ITÁLIA

Itália registou 846 mortes com covid-19 nas últimas 24 horas, um dos piores dados da pandemia e quase o dobro do dia anterior, e confirmou cerca de 14.000 novas infeções, segundo o Ministério da Saúde italiano.

O número de mortes, muito superior às 491 registadas na segunda-feira, deveu-se em grande parte à região de Véneto, que assinalou 165 novos óbitos nas últimas 24 horas.

Itália subiu o saldo total de mortes com o novo coronavírus para 65.857, desde o início da pandemia no país, em meados de fevereiro.

O Governo italiano está a estudar medidas mais restritivas para as datas festivas do Natal e do Fim de Ano, embora o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, tenha descartado um confinamento total como acontece na Alemanha.

DINAMARCA

O Governo dinamarquês anunciou esta quarta-feira o encerramento de centros comerciais e comércio não-essencial no Natal devido à segunda vaga da covid-19, que juntamente com a paragem parcial da vida pública vai significar uma paralisação da atividade económica.

Os centros comerciais vão encerrar a partir desta quinta-feira, as escolas (já parcialmente fechadas) vão fechar para todos os anos desde segunda-feira, assim como os cabeleireiros e fisioterapias, enquanto a partir do Natal e até 03 de janeiro só vão abrir os supermercados e farmácias.

Desde há uma semana estava imposto o encerramento em parte do país -- estendido para o resto do território -- em escolas a partir do quinto ano, liceus e universidades, os bares e restaurantes e a vida cultural e desportivo, incluindo teatros, cinemas, ginásios e instalações, com exceção para o desporto profissional.

"A situação é muito grave, há transmissão comunitária em todo o país e a saúde está sob pressão", afirmou a primeira-ministra, a social-democrata Mette Frederiksen, em conferência de imprensa na qual foram anunciadas novas medidas de ajuda para os setores afetados.

No entanto, Frederiksen descartou uma redução maior do limite de 10 pessoas para reuniões públicas ou medidas para confinar a população, que nenhum país nórdico aplicou até agora.

Nas últimas 24 horas, foram registados 3.692 novos casos de covid-19, um recorde diário para um dos países que mais testes faz em proporção, quase 700.000 na última semana para uma população de 5,7 milhões.

RÚSSIA

A Rússia registou nas últimas 24 horas 26.509 casos de covid-19, o menor número no período de uma semana, informaram as autoridades sanitárias.

O total de infetados por SARSCoV-2 no país é de 2.734.454, desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas morreram na Rússia 596 pessoas da doença sendo que o número total de óbitos no país é de 48.564 desde o início da pandemia.

Em Moscovo, principal foco da pandemia na Rússia, registaram-se 5.028 novos casos nas últimas 24 horas.

Pelo terceiro dia consecutivo os novos contágios não ultrapassaram a barreira dos seis mil na capital russa.

O presidente da Câmara de Moscovo, Serguei Sobianin, disse esta quarta-feira na assembleia municipal que os moscovitas só podem voltar a ter uma vida sem restrições depois do processo de "vacinação em massa da população".

As restrições na capital e outras medidas de contenção vão manter-se em vigor até meados de janeiro, como o confinamento das pessoas com mais de 65 anos e o teletrabalho para 30% dos funcionários do quadro de todas as empresas.

ALEMANHA

A Alemanha registou 952 mortes causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, num novo máximo diário e no primeiro dia de um confinamente parcial para tentar limitar a propagação da doença, foi hoje anunciado.

O Instituto Robert Kock (RKI) indicou terem sido identificados 27.728 novos casos da doença causada pelo novo coronavírus. Desde o início da pandemia, o número de óbitos no país é de 23.427 e o número de casos ascende a 1.379.238.

A Alemanha planeia iniciar a campanha de vacinação contra o novo coronavírus em 27 de dezembro, dando prioridade aos lares de idosos, confirmou hoje a Conferência de Ministros de Saúde da Alemanha

EUA

Os Estados Unidos registaram 2706 mortes causadas pela covid-19 e 248.770 novos casos nas últimas 24 horas - um novo recorde - indicou a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia, o país soma 303.292 óbitos e 16.681.178 infetados, com o estado de Nova Iorque a continuar a ser o mais atingido (35.565 mortos).

A situação epidemiológica está a agravar-se no nordeste e oeste, A Califórnia faz contas às camas disponíveis nas unidades de cuidados intensivos, restando menos de 100 no condado de Los Angeles

MÉXICO

O México voltou ontem a somar números pesados: 801 mortes e 11.228 novos infetados, adiantaram as autoridades de saúde.

Em termos globais, o país lamenta 115.099 mortos e 1.267.202 de contágios desde o início da pandemia, em fevereiro passado, mas a Secretaria de Saúde reconhece que o número de casos estimados é de 1.442.136, se forem considerados aqueles que aguardam um teste de confirmação.

Os dados mostram uma tendência de subida de 14% nos casos estimados e de 2% no número de óbitos, indicou o diretor-geral de Epidemiologia mexicano, José Luis Alomía.

Já o subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde mexicano, Hugo López-Gatell, reconheceu que o país está a atravessar a "segunda vaga" da epidemia depois de um pico de casos em julho.

JAPÃO

A cidade de Tóquio assinala o maior número de infeções registadas num só dia: 678 casos positivos.

A subida de casos acontece numa altura em que a governadora de Tóquio veio afastar a hipóteses de os Jogos Olímpicos e serem anulados, por não ver “qualquer cenário” suscetível de o justificar.

Uma sondagem divulgada pela cadeia de televisão pública nipónica NHK mostra que apenas 27% dos japoneses apoiaram a realização dos Jogos Olímpicos no próximo verão, 32% preferiam a anulação e 31% optariam por um novo adiamento.

Os JO foram adiados para o verão de 2021 devido à pandemia.

África registou mais 410 mortes devido à covid-19 e somou mais 18.089 novos casos nas últimas 24 horas, atingindo um total 57.057 óbitos desde o início da pandemia, segundo dados oficiais.

ÁFRICA

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) atualizou os dados epidemiológicos para o continente africano, que regista agora um total de 2.408.064 pessoas infetadas nos 55 estados-membros da União Africana.

O número de recuperados nas últimas 24 horas foi de 13.138, para um total de 2.037.148.

A África Austral é a região mais afetada, com 981.746 casos de infeção e 25.420 mortes registadas. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, contabiliza um total de 873.679 infeções confirmadas e de 23.661 casos de mortes devidas à doença.

O Norte de África é a segunda zona mais afetada pela pandemia, com 836.010 casos de infeção e 21.813 vítimas mortais.

A África Oriental ultrapassa agora os 300 mil casos de infeção (300.582) casos e regista 5.595 mortos, na África Ocidental o número de infeções é de 220.559, com 2.995 mortos, enquanto a África Central regista 69.167 casos e 1.234 óbitos, os mesmos registados no sábado.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 6.966 mortos e 122.609 infetados, seguindo-se Marrocos, que contabiliza 6.711 vítimas mortais e 403.619 infetados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 372 óbitos e 16.362 casos, seguindo-se Moçambique (144 mortos e 17.042 casos), Cabo Verde (110 mortos e 11.395 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.195 casos), Guiné-Bissau (44 mortos e 2.446 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.009 casos).