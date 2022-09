Cascais paga isolamento profilático a idosos dos lares que querem passar o Natal com a família

Para minimizar o impacto das restrições aplicadas na época natalícia e para garantir que o risco de infeção não aumenta com os convívios, a Câmara Municipal de Cascais vai garantir quarentena aos idosos que vivem em estruturas residenciais e que querem passar o Natal com a família, residente em Cascais. Segundo o "Diário de Notícias", os 14 dias de isolamento serão passados num hotel e serão feitos três testes à covid-19, suportando a autarquia todos os custos. Antes de regressar ao lar, cada idoso passará o período da quarentena com um acompanhante, que deverá ser indicado previamente.

Esta medida surge no âmbito da iniciativa "Operação Natal em Família", as inscrições decorrem até sexta-feira e o município de Cascais estima um investimento entre 300 e 400 mil euros. Para fazer parte da medida não é obrigatório que os idosos vivam num lar do concelho, apenas que sejam autónomos.

"Esta é uma forma de permitir que as famílias passem o Natal juntas e evitar que haja contágios. Podem, assim, acarinhar as pessoas mais velhas, um dos grupos etários que mais têm sofrido com a pandemia. A solidão pode ser mais grave e provocar muitos danos. E, por outro lado, estamos a ajudar a hotelaria do concelho, que tem tido quebras significativas devido à covid-19", explicou Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, ao "Diário de Notícias".