Covid-19. Mais 2638 infetados, 84 mortes e 5761 recuperados em Portugal

O boletim desta terça-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 84 óbitos e 2638 novos casos de covid-19 em Portugal.

O número de mortos é inferior ao de segunda-feira (90), mas superior às médias dos últimos sete dias (87,3) e dos últimos 30 (78,4). Por sua vez, o número de novos infetados é superior (2194) ao da véspera, mas inferior às médias dos últimos sete dias (3657) e 30 (4542,5).

O documento assinala ainda 5761 recuperados - o mais alto dos últimos sete dias, pelo que o número de casos ativos diminui: são agora 67.805, menos 3207 do que na segunda-feira.

O total de internamentos caiu (para 3206 pessoas, menos 48 do que na segunda-feira), bem como o de internados em unidades de cuidados intensivos (506, menos sete do que na segunda-feira). Os máximos históricos destes itens são, respetivamente, de 3367 (a 7 de dezembro) e de 536 (a 29 de novembro).

Em termos absolutos, Portugal já registou 353.576 casos de infeção, 5733 óbitos e 280.038 doentes recuperados. As autoridades de saúde seguem agora 74.572 contactos, menos 2151 do que na véspera.

Norte com 51,1% dos novos casos nas últimas 24h

O Norte, com mais 1348 casos, representa 51,1% dos casos nas últimas 24 horas. A seguir surgem Lisboa e Vale do Tejo com 114.553 (25,9%), Centro com 436 (16,5%), Alentejo com 59 (2,24%), Algarve com 42 (1,59%), Açores com 44 (1,67%) e Madeira com 27 (1,02%).

Em números absolutos, os casos e mortes por covid-19 identificados desde o início da pandemia, em março, ficam assim por região:

Norte: 184.883 casos, 2724 mortes

Centro: 37.307 casos, 794 mortes

LVT: 114.553 casos, 1977 mortes

Alentejo: 8065 casos, 151 mortes

Algarve: 6224 casos, 61 mortes

Açores: 1441 casos, 20 mortes

Madeira: 1103 casos, 6 mortes

Nas últimas 24 horas entraram no sistema das autoridades de saúde mais 324 casos de infeção em crianças e jovens até aos 19 anos. Na população mais envelhecida, a que é mais penalizada nesta crise sanitária, registaram-se 736 casos em pessoas com mais de 60 anos (27,9% do total). Segundo o documento da DGS, este é o panorama de casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia por faixa etária:

0-9 anos: 18.500 (+138)

10-19 anos: 31.842 (+186)

20-29 anos: 54.940 (+413)

30-39 anos: 53.353 (+373)

40-49 anos: 58.958 (+408)

50-59 anos: 51.786 (+384)

60-69 anos: 34.030 (+281)

70-79 anos: 22.108 (+184)

+80 anos: 28.059 (+271)

Os óbitos registados nas últimas 24 horas ocorreram no Norte (36), Lisboa e Vale do Tejo (26), Centro (18), Alentejo (3) e Açores (1). A maioria das mortes aconteceram acima dos 60 anos, sendo que se registou mais uma morte na casa dos 50 anos. Tal como em cima, esta é a fotografia do país quanto a óbitos desde março, data do início da crise sanitária no nosso país, confirmando que a população mais velha é a mais penalizada.

0-9 anos: 1

10-19 anos: 1

20-29 anos: 5

30-39 anos: 12

40-49 anos: 49

50-59 anos: 152 (+1)

60-69 anos: 475 (+6)

70-79 anos: 1166 (+20)

+80 anos: 3872 (+57)