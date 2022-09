Covid-19. Europa teme aumento de casos no Natal e aperta restrições

Com o Natal à porta e as taxas de contágio sem darem sinal de abrandamento na maior parte dos países, são vários os que na Europa estão a endurecer as restrições e a anunciar medidas mais apertadas do que o inicialmente previsto. França, Alemanha, Países Baixos, Itália e Reino Unido são alguns deles, num conjunto de decisões que os governos entendem ser incontornáveis para salvaguardar as respostas dos serviços de saúde face à progressão da pandemia.

A Alemanha, que começou por anunciar seis semanas de restrições, deliberou este fim de semana reforçá-las. O país vai voltar a um confinamento rigoroso, semelhante ao que esteve em vigor entre março e abril e que paralisou a economia alemã. A partir desta quarta-feira fecham escolas e creches, além do comércio não essencial, situação que se manterá até 10 de janeiro.

Em relação às empresas, a orientação é para que dispensem ou concedam períodos de férias aos funcionários, dando também prioridade ao trabalho remoto. Entre outras medidas, os encontros privados continuam limitados a um máximo de cinco pessoas, de não mais que dois domicílios. Quanto ao Natal, entre 24 e 26 de dezembro, serão permitidos encontros com outras quatro pessoas extra domicílio, desde que sejam parentes próximos (menores de 14 anos não entram nas contas).

Durante as festividades de Ano Novo, são proibidas reuniões e aglomerações públicas, assim como a venda e a queima de fogos de artifício em público.

As medidas foram apresentadas no domingo, dia em que a Alemanha registou 20.200 novos casos e 321 mortes por covid-19, de acordo com o Instituto Robert Koch.

Também no Reino Unido o aumento dos casos levou o Governo a impor novamente o chamado Tier 3, que corresponde ao nível 3 - alerta de segurança muito elevado. A escala está definida tanto na metrópole, como em algumas áreas do sudeste da Inglaterra, como Essex, Kent ou Hertfordshire.

Restaurantes, bares e pubs terão de fechar novamente as portas, um novo golpe para o sector, que contava com a época natalícia para recuperar parte dos prejuízos sofridos ao longo do ano. Até aqui era possível manter as portas abertas todos os dias até as onze horas da noite, e podiam reunir-se grupos de até seis pessoas, desde que não fizessem parte de mais de dois núcleos de convívio. Mas as novas restrições significam que estes estabelecimentos só poderão manter a funcionar o serviço de entrega de comida.

O Reino Unido atingiu o pico em casos na segunda vaga em meados de novembro, após o que conseguiu manter uma boa taxa de declínio até ao início de dezembro, quando a curva aumentou de novo. A incidência de contágios em 14 dias é agora de 348 casos por 100.000 habitantes.

Já em França, que esta terça-feira sai do último confinamento decretado, vão manter-se medidas mais restritivas do que inicialmente previsto. O recolher obrigatório vigorará a partir das 20h, com ordem para se manterem encerrados museus, cinemas e teatros. O país não conseguiu reduzir os números da pandemia até aos valores desejados, mantendo taxas ainda muito altas (236 casos por 100.000 habitantes em 14 dias). O recolher obrigatório é levantado na véspera de Natal, mas não na véspera de Ano Novo.

O aumento de novos casos (neste momento a rondar os 10.000 por dia) levou a que nos Países Baixos a ordem fosse para um confinamento rigoroso de cinco semanas. É para começar já e vai até ao dia 19 de janeiro, com o encerramento de todos os estabelecimentos não essenciais.

Os registos teimam em não descer dos mais de 400 casos por 100.000 habitantes desde meados de outubro, e, pior, nos últimos dias a média passou para mais de 500. Assim, as escolas primárias e secundárias vão fechar a partir desta quarta-feira e em cada casa não poderão ser recebidas mais de duas pessoas (fora do núcleo residente) por dia. Todas as atividades profissionais que envolvam contacto, exceto os médicos, devem ser suspensas. E embora o recolher obrigatório não seja imposto, a recomendação é para que as pessoas saiam o menos possível.

Depois de ter já ultrapassando os 65.000 óbitos desde o início da crise sanitária, Itália é outro dos países em vias de regressar a medidas mais duras, sobretudo depois dos aglomerados registados este fim de semana nos centros das principais cidades, o que fez aumentar a desconfiança quanto ao comportamento dos cidadãos.

A intenção do Governo é ouvir os especialistas e deliberar em conformidade, mas em cima da mesa está a possibilidade de o horário do recolher obrigatório ser antecipado ou mesmo ser imposto um confinamento nacional nos dias natalícios, para evitar uma terceira vaga em janeiro.